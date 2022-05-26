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Как подготовиться к защите диплома за день

  • 26/05/2022, 14:11
Некоторым выпускникам из-за разного рода причин приходится искать способы, как подготовиться к защите диплома за день.

В таком случае неизбежно возникает сильнейший стресс, ведь нужно успеть написать речь, сделать презентацию и т.д. Для того, чтобы вам было проще справиться с этой проблемой, мы подготовили несколько полезных рекомендаций:

  • Как бы странно это ни звучало, начать следует с выбора одежды. Если защита уже завтра, то это будет самым логичным решением. Помните о том, что образ должен быть деловым. И если вдруг какая-то блузка или брюки несвежие, то их необходимо как можно раньше постирать и оставить сушиться. Нельзя допустить, чтобы ваш внешний вид был неопрятным
  • Подготовьте имеющиеся документы. Текст исследования, отзыв от научного руководителя, рецензия и отчет из антиплагиата должны аккуратно лежать в папке. Если лишь накануне вас ждет проверка на плагиат, то лучше заранее удостовериться в том, что вы ее пройдете. Для этого можно воспользоваться сервисом Killer-antiplagiat.ru. С его помощью вы сможете проверить текст в преподавательской системе Антиплагиат ВУЗ. Если результат вас не устроит, то также у вас есть возможность прямо на сайте повысить уникальность диплома до 80-90% всего за 1 минуту. Специальный алгоритм скроет все заимствования, не меняя содержания вашей работы
  • Напишите защитное слово. Для этого вам необходимо выписать основные положения вашей работы и изложить их в сокращенном варианте. Также следует уточнить самые важные детали из введения и заключения вашей дипломной работы. Речь должна отражать проблему, то, как вы над ней работали, а также результаты исследования
  • Сделайте презентацию на 8-10 слайдов. Они могут содержать графики, таблицы, диаграммы, основные положения вашей речи. Главное, чтобы текст был крупным и читаемым. Никаких посторонних, не относящихся к теме картинок или надписей быть не должно
  • Отрепетируйте свою речь, фоном включите презентацию. Сделайте это с секундомером, чтобы убедиться в том, что вы укладываетесь в необходимое время. Обычно на одно выступление выделяют не более 10 минут

Таким образом, мы убедились в том, что существует способ, как подготовиться к защите диплома за день. Самое главное – исключить все отвлекающие факторы и сконцентрировать все свое внимание на поставленной задаче. В таком случае можно успеть хорошо подготовиться и показать высокий результат на защите.

Фото с сайта pixabay.com

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