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В Новосибирской области зарегистрировано 34 случая ущемления прав граждан при газификации

  • 26/05/2022, 12:58
Автор:
новости Новосибирска
Правительство региона пытается активизировать реализацию программы подключения жилых домов к газоснабжению.

В Новосибирское УФАС России за 2021 год обратилось 34 граждан на действия газораспределительных организаций. Компании были оштрафованы за ущемление прав граждан при подключении газа на общую сумму 110 тысяч рублей. Ведомство вынесло 2 постановления по фактам уклонения от исполнения технических условий и 2 предупреждения за отказ в выдаче технических условий, сообщила пресс-служба управления.

новости Новосибирска

Население области «не хочет» газифицироваться

Напомним, на оперативном заседании правительства региона в начале неделе обсуждался низкий интерес жителей области к программе догазификации. В результате губернатор Андрей Травников поручал главам местных администраций усилить работу с населением.

При обсуждении новостей на эту тему в соцсетях жители сообщали, что «нежелание» газифицироваться и подавать соответствующие заявки вызвано отнюдь не недостатком информации, а тем, что «щедрость» газовых компаний и областных чиновников заканчивается после линии границы участка. Оттуда и до дома трубу приходится тянуть уже за собственные средства, что многим не по карману, особенно в сельской местности. Люди также говорили о том, что правоохранительным органам и прокуратуре стоит проверить обоснованность установления тарифов на проведение газа «от забора и до дома», а также прочих услуг, которые газовые компании включают в пакет обязательных.

В целом по России ФАС и ее территориальные органы в совокупности оштрафовали газораспределительные организации на общую сумму 65,3 млн рублей. Общее число постановлений по выявленным нарушениям составило 549, из которых 417 — за нарушение сроков технических условий договора и порядка расчета платы, 84 — за необоснованный отказ или уклонение от заключения договора, 48 — за навязывание невыгодных условий.

 

Ранее редакция сообщала, что прокуратура и ФАС проводят проверку обоснованности роста цен на стройматериалы. 

Фото с сайта МинЖКХ Новосибирской области

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Рубрики : Общество Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : общество газификация власть


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