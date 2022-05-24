Крупный новосибирский производитель стройматериалов нарастил производство дорожных плит

Полгода сотрудники завода вместе с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировали производство дорожных/аэродромных плит, предназначенных для устройства покрытий постоянных и временных дорог. Как рассказал руководитель проекта РЦК Владимир Мокраусов, на потоке внедрили систему автономного обслуживания оборудования и предупреждения поломок, внедрили на рабочих местах систему 5С, для сокращения лишних движений персонала и транспортировок перенесли часть оборудования.

Благодаря внедрению инструментов бережливого производства на участке практически в 1,5 раза выросло производство плит в смену, также возросла скорость изготовления продукции, а персонал прошел обучение и повысил квалификацию.

«Ситуация на строительном рынке менялась, начиная с прошлого лета, но благодаря нацпроекту мы отладили процессы, подготовились, и работаем на тех рынках, которые продолжают развиваться. Покупатели дорожных плит – компании федерального уровня, которые продолжают активно работать в сегодняшних условиях. Также мы повысили зарплату сотрудникам, так как в прошлом году был дефицит кадров и нужно привлекать людей. А источником повышения зарплаты, конечно, служит повышение производительность труда», – говорит генеральный директор ООО «ЖБИ-5» Олег Удальев.

Сейчас на заводе приступили к этапу тиражирования полученного опыта: специально созданная рабочая группа начинает оптимизировать процесс производства мостовых и дорожных ограждений. Сотрудники уже провели картирование, рассчитали время протекания процесса и определили основные проблемы.

По словам Олега Удальева, при производстве ограждений важно снижение себестоимости.

«С началом работы на потоке мы снизили некоторое количество затрат: убрали лишние материалы, этапы обработки. Программа, которую мы реализуем, позволит сократить время от получения заказа до окончания его выполнения и оперативно реагировать на требования рынка», – добавил он.

СПРАВКА

ООО «ЖБИ-5» – один из крупнейших современных производителей железобетонных конструкций в Новосибирской области. Был создан в 1958 году в городе Искитим, с 2011 года входит в ГК «Главновосибирскстрой». Завод специализируется на выпуске железобетонных каркасов, кровли, ограждений, железобетонных подземных коммуникаций, дорожного строительства, товарного бетона.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 59 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.