Рекламодателям

Крупный новосибирский производитель стройматериалов нарастил производство дорожных плит

  • 24/05/2022, 14:12
новости бизнеса
Крупный производитель стройматериалов Новосибирской области завод «ЖБИ-5» (входит в ГК «Главновосибирскстрой») завершил полугодовой этап реализации нацпроекта «Производительность труда» и приступил к тиражированию опыта.

Полгода сотрудники завода вместе с экспертами Регионального центра компетенций оптимизировали производство дорожных/аэродромных плит, предназначенных для устройства покрытий постоянных и временных дорог. Как рассказал руководитель проекта РЦК Владимир Мокраусов, на потоке внедрили систему автономного обслуживания оборудования и предупреждения поломок, внедрили на рабочих местах систему 5С, для сокращения лишних движений персонала и транспортировок перенесли часть оборудования.

Благодаря внедрению инструментов бережливого производства на участке практически в 1,5 раза выросло производство плит в смену, также возросла скорость изготовления продукции, а персонал прошел обучение и повысил квалификацию.

«Ситуация на строительном рынке менялась, начиная с прошлого лета, но благодаря нацпроекту мы отладили процессы, подготовились, и работаем на тех рынках, которые продолжают развиваться. Покупатели дорожных плит – компании федерального уровня, которые продолжают активно работать в сегодняшних условиях. Также мы повысили зарплату сотрудникам, так как в прошлом году был дефицит кадров и нужно привлекать людей. А источником повышения зарплаты, конечно, служит повышение производительность труда», – говорит генеральный директор ООО «ЖБИ-5» Олег Удальев.

Сейчас на заводе приступили к этапу тиражирования полученного опыта: специально созданная рабочая группа начинает оптимизировать процесс производства мостовых и дорожных ограждений. Сотрудники уже провели картирование, рассчитали время протекания процесса и определили основные проблемы.

По словам Олега Удальева, при производстве ограждений важно снижение себестоимости.

«С началом работы на потоке мы снизили некоторое количество затрат: убрали лишние материалы, этапы обработки. Программа, которую мы реализуем, позволит сократить время от получения заказа до окончания его выполнения и оперативно реагировать на требования рынка», – добавил он.

СПРАВКА

ООО «ЖБИ-5» – один из крупнейших современных производителей железобетонных конструкций в Новосибирской области. Был создан в 1958 году в городе Искитим, с 2011 года входит в ГК «Главновосибирскстрой». Завод специализируется на выпуске железобетонных каркасов, кровли, ограждений, железобетонных подземных коммуникаций, дорожного строительства, товарного бетона.

Национальный проект «Производительность труда», который курирует Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране. Адресную поддержку новосибирским предприятиям в рамках нацпроекта оказывают Федеральный и Региональный центры компетенций. Участниками нацпроекта уже стали 59 новосибирских компаний. Набор предприятий продолжается. К 2024 году в проект должно войти 190 новосибирских компаний.

 

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО 

456

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : промышленность производство


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Дорожные работы подорожали на 20%

А подрядчики уже настроились на увеличение объемов авансов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новым главным виновником пыли стала дамба Коммунального моста

Ее первую задрапируют сеткой.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Дорожники обратились за помощью к муниципалитетам

В связи со сложной экономической ситуацией в РФ разрешили увеличить нагрузку на ось с 2 до 10%, но бизнес умудряется нарушать и эти нормативы.
Читать статью >>
Новости Новосибирска

Повышенная «мусорная» готовность отменяется

В ближайшее время появится соответствующее распоряжение мэра Новосибирска.
Читать статью >>

Актуальный разговор

«Инвестируя во время пандемии, мы сильно увеличили емкость и надежность сетей 4G»

Все материалы
Лента новостей

Дорожные работы подорожали на 20%

24/05/2022, 16:19

Сибирские предприятия сэкономят на уплате таможенных платежей более 200 миллионов рублей

24/05/2022, 15:25

В России выросло число черных кредиторов – автоломбардов

24/05/2022, 14:14

Новым главным виновником пыли стала дамба Коммунального моста

24/05/2022, 14:10
Популярное

Аномальные температуры воздуха теперь будут считаться нормальными

24/05/2022, 12:23

Телефонные мошенники придумали новую схему

24/05/2022, 11:11

В этом году фотографий с «Сибирских Мальдив» не будет

23/05/2022, 17:10

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам

24/05/2022, 15:17

«Ростелеком» в Новосибирске подготовил систему видеоконтроля сдачи ЕГЭ

24/05/2022, 11:42

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером мероприятия в рамках празднования 15-летия Академпарка

24/05/2022, 09:00
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска