Как погасить ипотеку в случае утраты закладной?

Приобретение жилья в ипотеку подразумевает, что объект недвижимости находится в залоге у банка до тех пор, пока заемщик полностью его не погасит. На сегодняшний день большинство банков оформляют такой залог с помощью закладной.

Закладная — это именная ценная бумага, удостоверяющая право ее законного владельца на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, а также право залога на имущество, обремененное ипотекой. Закладная подлежит обязательной государственной регистрации.

Если при регистрации ипотеки была выдана закладная, для прекращения ипотеки вместе с заявлением требуется представление закладной с отметкой банка о полном возврате кредита.

В случае утраты закладной, следует сначала получить её дубликат.

Для этого залогодателю (собственнику объекта недвижимости) нужно:

— составить дубликат закладной, полностью соответствующий первоначально выданной закладной. С этой целью можно обратиться в банк, выдавший кредит;

— подать через многофункциональный центр заявление о выдаче дубликата закладной, приложив такой дубликат.

Срок выдачи дубликата закладной составляет 1 рабочий день. Государственная пошлина за указанное действие не взимается. Росреестр выдаст дубликат закладной лицу, утратившему закладную (банку).

Когда банк сделает на дубликате отметку о полном исполнении обязательства, залогодатель сможет обратиться с заявлением о прекращении ипотеки.

Если по каким-то причинам составить дубликат закладной не удалось, запись об ипотеке может быть погашена на основании вступившего в законную силу решения суда о прекращении ипотеки.