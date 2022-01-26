«Арифметика» запускает сервис в формате целевых займов

МКК «Арифметика», входящая в OR GROUP и специализирующаяся на микрофинансовой деятельности, запускает собственный BNPL-сервис (Buy Now Pay Later, купи сейчас — плати потом), который будет развивать под отдельным брендом «Дели на части». Новый сервис реализован в формате целевых займов на приобретение товаров, он позволит покупателям оплачивать товар по частям в течение нескольких месяцев. МКК «Арифметика» будет подключать к сервису партнеров из числа розничных сетей и интернет-магазинов. Клиентам будут доступны как POS-решение, так и онлайн-сервис и мобильное приложение. Компания планирует, что в среднесрочной перспективе целевые займы займут порядка 35-40% в портфеле. Ранее МКК «Арифметика» была представлена только в сегменте нецелевых среднесрочных займов, уточняли в пресс-службе OR GROUP.

Сервис «Дели на части» начал работу в тестовом режиме осенью 2021 года в офлайн-точках продаж, которыми управляет OR GROUP, — сетях магазинов Westfalika, EmiliaEstra, Lisette, Rossita и «Пешеход»; и уже показал свою востребованность. Так, доля покупок с использованием сервиса в декабре 2021 года составила 47%.

— Рынок BNPL-решений динамично развивается, причем не только на российском, но и на глобальном уровне. В 2021 году в этот сегмент в нашей стране зашли сразу несколько крупных игроков из сферы финансов и информационных технологий. Спрос на целевые займы будет дальше расти, что связано, с одной стороны, с изменениями в покупательском поведении. Аудитория, на которую рассчитан такой продукт, ценит простые, удобные, понятные сервисы, которые позволяют быстро совершать покупки и приобретать необходимые услуги без переплаты, — комментирует Игорь Родюшкин, директор МКК «Арифметика». — Другой фактор, который будет оказывать влияние на рынок, — рост электронной торговли и внедрение новых технологий. В рамках реализации проекта мы планируем наращивать пул партнеров, которые будут подключаться к сервису, за счет чего мы расширим целевую аудиторию и клиентскую базу.

ООО МКК «Арифметика» —микрокредитная компания, работающая в России более 5 лет. Управляет более 570 сервисными точками в 240 населенных пунктах России, обладает собственной IT- инфраструктурой, включающей три дата-центра в Москве, Хабаровске и Новосибирске. Штаб-квартира МКК «Арифметика» находится в городе Новосибирске.

Напомним, на минувшей неделе материнская компания МКК «Арифметика» OR GROUP объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. В пресс-службе компании сообщали, что ведут переговоры с владельцами облигаций о пролонгации выпуска.