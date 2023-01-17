Как получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова в беседе с агентством «Прайм» сообщила, что, начиная с нового года, россияне вправе оформить налоговый вычет за оплату тренажерного зала, занятия фитнесом и других физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Получить вычет уже можно по расходам минувшего года и позднее. При этом речь идет не только о собственных тратах на занятия спортом, но и на физподготовку несовершеннолетних детей.

По экспертным данным, максимальная сумма годовых затрат, с которых можно получить налоговый вычет — 120 тыс. руб, от потраченной суммы вернется 13%.

Следует отметить, что этот вычет предоставляется только совместно с другими социальными вычетами (на лечение, обучение самого налогоплательщика и прочие), подчеркнула юрист.

Средства предлагается вернуть двумя способами: подать в ИФНС по месту жительства декларацию 3-НДФЛ (в этом году) или обратиться с заявлением к работодателю (при условии подтверждения налоговым органом права на его получение).

Из документов необходимо иметь при себе копии договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг, кассовый чек, банковские реквизиты и свидетельство о рождении ребенка (если нужно получить вычет на занятия детей).

— Важно убедиться, что спортивная организация включена в специальный перечень, для участников которого можно получить налоговый вычет. Если она в нем не значится, то получить возврат не удастся, — предупредила Мария Спиридонова.

Ранее редакция сообщала, какого рода информация может оказаться в руках злоумышленников, получивших доступ к чужому Wi-Fi роутеру, и как обезопасить домашнюю сеть Wi-Fi от посторонних лиц.

Фото: pexels.com — William Choquette