Выплаты для студентов колледжей и вузов освободят от налогов

Речь идет об освобождении от налогов выплат для студентов колледжей и вузов, находящихся в трудной жизненной ситуации. Документ инициировала группа депутатов и сенаторов – «единороссов» во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. В настоящее время законопроект получил одобрение Комитета Думы, передает ТАСС.

Отмечается, что финансовая поддержка нуждающихся студентов предназначена для решения ими трудной жизненной ситуации. В то время как удержание налога с суммы выплаты снижает ее результативность для конкретного обучающегося.

— Предлагается освободить от налогообложения в полном объеме выплаты, которые обучающиеся получают в качестве материальной поддержки именно в связи с нуждаемостью, — говорится в пояснительной записке.

Согласно сведениям в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, с учетом данных ФНС России за 2021 год, общий объем выпадающих доходов всех бюджетов может составить порядка 0,6 млрд рублей ежегодно.

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Фото: pexels.com — Anastasiya Gepp