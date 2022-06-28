Как получить займ для юридических лиц под залог автомобиля?

Процесс оформления документов потребует не больше одного часа, после подписания договора деньги клиент получает удобным для себя способом. Оформить заявку можно на сайте или по указанному телефону.

Предварительный расчет залога автомобиля для юридических лиц под ПТС можно самостоятельно для этого предлагается воспользоваться онлайн калькулятором.

Процесс оформления займа в нашей компании

Чтобы оформить займ под залог автомобиля для юридических лиц потребуется выполнить следующие действия:

На сайте заполняется анкета, в которой указываются данные по транспортному средству; Выполнить запись на оценку, процедура выполняется аккредитованным сотрудником. На проведение этого этапа потребуется не больше получаса, исходя из технического состояния автомобиля, а также марки и модели определяется максимальный размер займ, в нашей компании вам будет предложено до 90% от реальной стоимости техники; Подписание соглашения, если какие-то пункты относительно того как выполняется залог автомобиля для юридических лиц вам будут не понятны, можно сразу задать вопрос менеджеру, который все детально объяснит; После того как документы будут подписаны деньги клиент получает сразу наличными в кассе или безналичным способом на указанный расчетный счет.

Если вы обратитесь в нашу компанию, а для этого достаточно перейти по ссылке https://pts-avtolombard.ru/ то, сможете рассчитывать на оперативность и максимальные выгоды для себя. Мы гарантируем своим клиентам удобные условия сотрудничества, индивидуальный подход, лояльное отношение при рассмотрении заявки.

Преимущества оформить займ под залог автомобиля для юридических лиц в «ПТС-Автоломбард»

Сотрудничая с нами вы сможете получить кредит на максимальную сумму, мы выплачиваем до 90% от рыночной стоимости залога автомобиля для юридических лиц.

После получения денег, автомобиль остается у вас в пользовании, единственное нам передается ПТС;

Мы рассматриваем технику импортного и отечественного производства, от 2000 года выпуска, главное условие автомобиль должен быть в технически исправном состоянии;

Для оформления потребуется минимум документов, достаточно будет иметь ПТС, СТС, удостоверение личности генерального директора, справку, которая подтверждает принадлежность автомобиля компании;

Условия, на которых можно получить займ будут максимально прозрачные, скрытые платежи, дополнительные комиссии отсутствуют, приветствуется досрочный выкуп.

Оформляя залог автомобиля для юридических лиц, в нашей компании «ПТС-Автоломбард» не учитывается при рассмотрении заявки кредитная история клиента, а также уровень доходов, рассчитывать на положительный ответ можно даже при наличии других кредитов.