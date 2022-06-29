Скверы и зеленые зоны в Новосибирске официально получили названия

В Новосибирске приняли решение официально назвать восемь городских скверов, аллей и парков, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии города. Некоторым из этих объектов имена дали сами новосибирцы: скверу «Тимирязевский» и парку «Каменка.

Кроме того, зеленая зона на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Клинической 1-й теперь называется «Сквер пограничников». Сквер «Лучистый» радует глаз между домами № 266/2, № 266/3, № 266/4, № 266/5 по улице Дуси Ковальчук и № 186, № 186/1, № 188 по Красному проспекту. Сквер на перекрестке улиц Нарымская и Дуси Ковальчук официально стал «Радужным».

Зелененую территорию на улице Холодильной назвали «Аллеей призывника». Сквер на повороте с Ипподромской на Гоголя, возле улицы Селезнева, назвали «Гоголевским». Небольшой парк на перекрестке улицы Державина и Красного проспекта теперь будет «Сквером спасателей».