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Скверы и зеленые зоны в Новосибирске официально получили названия

  • 29/06/2022, 09:20
Автор:
новости Новосибирска
Уточняется, что некоторым из этих объектов имена дали сами новосибирцы.

В Новосибирске приняли решение официально назвать восемь городских скверов, аллей и парков, сообщает КП-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии города. Некоторым из этих объектов имена дали сами новосибирцы: скверу «Тимирязевский» и парку «Каменка.

Кроме того, зеленая зона на перекрестке улиц Дуси Ковальчук и Клинической 1-й теперь называется «Сквер пограничников». Сквер «Лучистый» радует глаз между домами № 266/2, № 266/3, № 266/4, № 266/5 по улице Дуси Ковальчук и № 186, № 186/1, № 188 по Красному проспекту. Сквер на перекрестке улиц Нарымская и Дуси Ковальчук официально стал «Радужным».

Зелененую территорию на улице Холодильной назвали «Аллеей призывника». Сквер на повороте с Ипподромской на Гоголя, возле улицы Селезнева, назвали «Гоголевским». Небольшой парк на перекрестке улицы Державина и Красного проспекта теперь будет «Сквером спасателей».

Фото: pixabay.com — photochur

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Мэрия Новосибирска зеленая зона


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