В арбитраж поступил иск почти на 600 млн рублей

Предприниматель Евгений Грибов подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области к группе лиц: Александру Одинцу, Александру Деришеву, Дарье Деришевой и Ивану Деришеву. Сумма исковых требований составляет 593 млн рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Евгения Грибова было возбуждено в 2013 году. По версии следствия, бизнесмен приобрел на подконтрольные фирмы имущество ОАО «Электроагрегат», но деньги за имущество после его регистрации не внес. Ущерб, нанесенный предприятию, оценивался в 77 млн рублей. В декабре 2017-го суд назначил Грибову наказание — 3 года лишения свободы. Первоначально он находился в колонии общего режима, затем был переведен в колонию-поселение. В ноябре 2019 суд заменил наказание на исправительные работы на благо общества. В декабре 2019 года на пресс-конференции Грибов сообщил, что будет обжаловать судебные решения по своему делу.

В январе 2022 года второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела по обвинению 65-летнего директора АО «Электроагрегат» Александра Одинца в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

По данным следствия, обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием делового партнера завладел документами, предоставляющими право собственности на единый актив — пакет акций 4 крупных предприятий Новосибирской области, общей стоимостью более 593 млн рублей. Впоследствии, не произведя фактической оплаты, на основании полученных документов он зарегистрировал право собственности на указанный пакет акции на себя и свое доверенное лицо, сообщала пресс-служба Следственного комитета.

26 апреля президент совета директоров новосибирского АО «Электроагрегат» Александр Одинец скончался.

Как сообщил в своем материале директор Информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов, родственники обвиняемого решили свернуть процесс после того, как на суде развѐрнуто представил свою позицию потерпевший. По его словам, теперь судьба контроля над «Электроагрегатом» будет решаться в двух судебных процессах. В рамках гражданского иска Грибов намерен добиться возвращения ему украденных акций. В другом процессе он добивается исключения наследников Одинца из состава акционеров, доказывая факты нанесения ими и бывшим президентом совета директоров ущерба предприятию. Также Грибов сообщил автору ЦДЖ, что работает над бизнес-планом восстановления и развития производства на «Электроагрегате» — на его взгляд, ситуация на Украине открывает для новосибирского завода перспективный рынок.

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