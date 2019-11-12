Как пользователю сэкономить на ЖКХ

Когда из крана течёт вода или дует из окна, а также пользователь забывает на ночь выключить свет на кухне или в ванной, это заставляет задуматься о расходах на жилищно-коммунальные услуги. Особенно актуальным становится вопрос, как сэкономить на ЖКХ, когда приходит платёжка. Основной статьей расходов является отопление и вода, а электричество оплачивается отдельным счетом поставщику. Для того чтобы не переплачивать за коммунальные услуги, можно воспользоваться несколькими рекомендациями специалистов.

Отказаться от услуг, которые не используются

Современный темп жизни человека меняется, но старые платежки за коммуналку остаются. Сегодня никто практически не пользуются радиоточкой, а для того, чтобы предупредить о чрезвычайных ситуациях, рассылаются обычно SMS. Независимо от того, работает радио или нет, ежемесячно приходит платежка с определённой суммой. Стоят такие условия недорого, но за год набирается большая сумма, а потому, если хотите уменьшить расходы на ЖКХ, стоит отказаться от использования радиоточки.

Способы экономии

Установка счётчиков

О таком способе экономии было много дискуссий. Но потребность ставить счётчики или нет, определяет каждый сам. Сейчас споры окончены и, чтобы не переплачивать за воду, можно использовать счётчики с повышающими коэффициентами. Если установить в квартире прибор учёта, то за воду необходимо будет платить меньше по потребляемым объемам, а не по нормативам, которые в определенных регионах завышены в 2 и более раз.

Переплата за лишних людей

Оплата коммунальных услуг производится в зависимости от количества зарегистрированных человек в квартире. Самим хозяином такой поворот не всегда выгоден. Если в квартире проживает 2 человека, а прописано 5, то необходимо будет оплачивать коммуналку и за лишних 3-х человек. Оплата производится за человека, если нет счётчика, по нормативу. Чтобы избавиться от таких трат, необходимо выписать родственников или знакомых, которые по какой-то причине не проживают в квартире.

Проверка квитанций

Это позволит вам сэкономить больше, чем на энергосберегающих технологиях, и не платить лишнего. Нередко бывает, что приходят двойные квитанции, когда за одну и ту же услугу насчитываются средства дважды. Многие не вникают в нюансы и оплачивают по двойному тарифу ЖКХ. Также в некоторых платежках можно наблюдать завышение объема потребленных услуг, например, лишние кубометры воды. Такое происходит обычно, когда не установлены счётчики, и сумма может зачастую быть не более нескольких рублей, но при перерасчете на год выходит достаточно большая переплата.

Важно! Если выявлены в квитанции какие-то непонятные начисления, то необходимо обращаться за разъяснениями в первую инстанцию. Нужно подавать заявление в письменном виде, а копию оставить себе.

Льготы

Многие жалуются на то, что у них непосильные коммунальные платежи, но такие люди могут обращаться за помощью к государству для получения субсидий. Также можно проверить, нет ли у вас каких-либо льгот, которые предусмотрены региональными или федеральными органами.

Заключение

Важно при отъезде на длительное время отключать все коммунальные услуги, что позволит сэкономить, пока вы не пользуетесь благами цивилизации. Применяя эти способы, будет возможность не переплачивать за услуги хоть и небольшие суммы, но регулярно!