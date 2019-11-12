Убрать нельзя унифицировать

Несмотря на приближение молодежных чемпионатов мира по волейболу и хоккею с грандиозным наплывом гостей города, которые могут приобретать товары новосибирских производителей, возможности для работы местных предпринимателей сокращаются. Мэрия Новосибирска анонсировала планы уделить особое внимание гостевым маршрутам, где расположены торговые объекты. Как поясняют в муниципалитете, это, в первую очередь, касается остановок, расположенных на пути следования спортсменов и болельщиков. По мнению чиновников, обилие на этих остановочных пунктах торговых объектов превращает их в «минибарахолки». Об этом на сессии «Малоформатная торговля: трансформация и вызовы времени» в рамках Торгового форума заявил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

— Отвечаю на вопросы предпринимателей, которые к нам сейчас поступают постоянно: «позвольте нам сделать из нашего объекта «умную остановку», — говорит чиновник. — Скажите, какой из существующих сегодня объектов мы можем трансформировать в «умную остановку»? Мы предложили предпринимателям устанавливать объекты торговли на негостевых маршрутах. Там, где у нас основные локации — их перебор. Все новосибирцы это знают. И эти объекты нужно приводить в нормальный вид. Хотим, чтобы нас тоже услышали.

Напомним, что предприниматели, чьи объекты размещаются на остановках гостевых маршрутов, неоднократно обращались к мэрии с просьбой предоставить желающим в приоритетном порядке вложить собственные ресурсы в оборудование «умной остановки». Это, по мнению торговых операторов, позволит сохранить бизнес и несколько тысяч рабочих мест.

— Минимум 600 объектов в случае реализации проекта «Умная остановка» через договор концессии могут исчезнуть, — говорит вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева. — Мы заинтересованы в том, чтобы сделать город лучше. Предприниматели готовы инвестировать, сохраняя свой бизнес и рабочие места, но у них нет юридической возможности поставить «умную остановку» самостоятельно. Она, согласно распоряжения мэра, занимает около 20 кв. м. Предприниматели, которые имеют возможность и желание поставить остановку, могут нарушить закон в связи с тем, что самовольно займут земельный участок.

Неумные и небезопасные

Нестационарные торговые объекты (НТО), не попадающие в категорию «умных», могут оказаться вне категории «безопасные». Об этом, со ссылкой на федеральное законодательство, сообщила замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Инга Швец.

— Большое количество объектов малоформатной торговли размещено в полосе отвода автодорог, — поясняет она. — Это, прежде всего, часть остановочного пункта, которая должна быть оборудована в соответствии с ГОСТом. ГОСТы призваны обеспечить безопасность дорожного движения, безопасность жизни и здоровья людей.

Владельцы объектов, которые могут оказаться «вне закона», тоже апеллируют к федеральному законодательству. Они отмечают, что на протяжении десятилетий к ним претензий не было. Больше всего это касается киосков, реализующих печатную продукцию, их до сих пор в народе называют «Союзпечать».

— Нам говорят: «Это временный объект, закончилось размещение, освободите участок», — рассказывает член правления Союза предприятий печатной продукции Сергей Гаврилов. — Но наши объекты стоят на одном месте 70-80 лет. Мимо них вы ходили в школу, а ваши родители — на работу. Я тоже говорю о федеральных законах, о поручении президента, об обеспеченности киосками прессы. Опять же возвращаюсь к национальному проекту развития малого и среднего предпринимательства, к указу президента. Каким образом решения мэрии согласуются с этой федеральной повесткой?

Еще и неэстетичные

Как выяснилось на круглом столе, большинство объектов НТО не соответствует также и критерию «красивые», помимо «умные» и «безопасные».

— Объекты совершенно разные и по формату, и по размеру. Конечно, их надо приводить к общему знаменателю, — считает начальник отдела дизайна и городской среды Иван Фаткин. — В первую очередь, мы изучали опыт Москвы и городов, которые принимают аналогичные решения. Не думаю, что в документе будем регламентировать все объекты. Хотелось бы привести в порядок именно гостевые маршруты. Возможно, расположенные на них объекты, как новые, так и старые, будут связаны цветовой кодировкой или объединены еще каким-то образом.

Однако возможная унификация пугает предпринимателей не меньше, чем перспектива вовсе остаться без места — для ряда компаний внешний облик является «визитной карточкой», по которой их узнают постоянные клиенты.

— Мы используем качественные проекты, качественные материалы для строительства павильонов, — рассказывает директор ООО «Подорожник — Новосибирск» Маргарита Ипатьева. — Мы постоянно поддерживаем эти объекты: их состояние, внешний облик и то, что располагается рядом, в том числе остановочные павильоны. Объекты стоят от 1 до 4 млн рублей. Многие еще находятся в стадии окупаемости. Мы согласны с тем, что неким образом нужно разработать общие технические форматы, размеры, но унифицировать тоже не нужно. Нужны деньги и немалые для регистрации наших товарных знаков, логотипов разработки. Это тоже наша индивидуальность, по которой нас узнают клиенты.

А ряд НТО просто физически нельзя подогнать под общие для всех рамки в силу их специфики.

— Есть такая специализация — мясная гастрономия, — поясняет еще один вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Илья Завельский. — Под нее такие «палатки» невозможно приспособить. Ширина холодильника составляет 40 сантиметров, продавец не сможет выйти.

Московский пример унификации, ранее приведенный начальником отдела дизайна и городской среды, вызывает критику не только у предпринимательского сообщества.

— Сначала в Москве все зачистили, сейчас предлагают типовщину, — говорит председатель комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов. — Такие киоски неплохо было бы размещать на кладбищах — продавать цветы и венки.

Об опасности унификации Новосибирск предостерегают и представители федерального ведомства.

— Это вредное явление, с эстетической точки зрения, — считает директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. — Мы же не хотим, чтобы все были одеты одинаково. У нас проходил конкурс нестационарных торговых объектов. Что самое интересное — все выигравшие объекты не были объектами из перечня тех, что

были утверждены с единообразным внешним видом. Представьте, идешь по городу — и раз десять тебе попадается одно и то же. Допустим, есть типовое решение, которое нужно составить, но при этом предусмотреть вариабельность, что индивидуальные проекты должны согласовываться с архитектором. В исторических местах можно прописать пожестче вид объекта, а где-то можно ограничиться согласованием. Главное в любом деле — это функционал. Вот самолет функционален? Да. Красив? Да. Но если к нему приделать колонну, будет и нефункционально, и некрасиво. Часть представленных объектов не может быть красивой, это торговые объекты.

В то же время представитель федерального Минпромторга обращает внимание на то, что в Новосибирске многие капитальные строения в эстетическом плане значительно проигрывают отдельным НТО. По мнению чиновника, как раз вторые могли бы использоваться для маскировки первых от глаз гостей города.

— Давайте живо представим, что приехали гости, перед которыми не хочется ударить в грязь лицом, — говорит Кузнецов. — Допустим, мы все это снесем — и что они увидят? «Прекрасные» строения, с которыми уже ничего не сделаешь. Думаю, после этого гости больше в город не приедут. Поэтому мне кажется логичным использовать эти конструкции, чтобы скрыть то, что переделать невозможно. Новосибирск, в принципе, выглядит нормально и адекватно. Но фасады капитальных строений —ужасающие.

В целом, по словам чиновника Минпромторга, демонстрируемый городской властью подход, направленный на сокращение торговых объектов в преддверии события мирового уровня, вызывает у него недоумение.

— Что такого сакрального на них (Гостевых маршрутах. — Ред.) происходит, что требует перелома рынка? — спрашивает Кузнецов. — Наоборот, туда нужно больше ставить. Чемпионат для чего проводится? Чтобы все заработали. Не только у нас торговля стремится к сосредоточению на привлекательных маршрутах, а во всех странах. В противном случае она будет находиться на первых этажах зданий. На мой взгляд, пусть уж лучше она будет подальше от домов — вдоль торговых коридоров. А если по ним дополнительно гости пройдут и что-то у нас купят… Да я бы все заставил торговыми объектами.

А как «у них»?

В качестве примера организации торговли во время крупных событий представитель Минпромторга приводит Китай, правительство которого разработало ряд мер по повышению спроса и росту торговой активности отечественных производителей: продление часов работы торговых точек, открытие специальных районов ночного обслуживания, круглосуточных магазинов, столовых, расширение пространства потребления во время праздников, использование в полной мере открытого общественного пространства там, где позволяют условия.

— Люди «бабки» на этом зарабатывают, — говорит представитель Минпромторга. — Если бы здесь заседали китайцы, они бы обсуждали как таких маршрутов сделать побольше и как на них расставить побольше ларьков. А мы обсуждаем совершенно противоположные вещи.

К международному опыту апеллирует и уполномоченный по правам предпринимателей Николай Мамулат.

— То, что говорят китайцы, говорит рынок, — считает омбудсмен. — Рынок устанавливает, сколько должно быть киосков. Единственное, с чем я согласен: мы должны это делать законно, чтобы люди платили налоги. Если мы пойдем по пути концессии, мы вернемся к Новосибирску 90-х годов. Мы будем защищать любого предпринимателя, имеющего законное право на торговлю.

О необходимости в рамках законности и легальности идти навстречу бизнесу говорят и в региональном правительстве.

— Я был главой одного из районов Новосибирска и боролся с несанкционированной торговлей, — рассказывает глава областного Минпромторга Андрей Гончаров. — Затем

на стажировке в Минпромторге РФ мой руководитель задал вопрос: «Может быть, стоит пойти навстречу и сделать все это законным, прозрачным, удобным? Если люди торгуют, может, им просто создать условия для того, чтобы они торговали?». Понимаю, что для многих предпринимателей это, возможно, единственный бизнес, единственный способ существования. Если он уйдет, люди останутся без работы, и их содержание на какое-то время может лечь на плечи государства. Давайте сделаем шаг навстречу друг другу и поймем, что волнует противоположную сторону. Позиций много, а решение должно быть одно. У нас есть замечательные эксперты со всех сторон.

Все озвученные предложения легли в резолюцию, которую стороны намерены направить руководителям городской и областной власти.