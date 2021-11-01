Как попасть к врачу – узкому специалисту в четвертую волну пандемии

В настоящее время традиционный рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями сопровождается рекордным уровнем зараженных COVID-19. Как и в прошлые пики заражений коронавирусом, для предотвращения его дальнейшего распространения, власти ввели ограничения с приостановлением оказания плановой медицинской помощи в ряде регионов.

— Если вы испытываете сложности с получением медицинской помощи как в поликлинике, так и в стационаре, то можете обратиться к страховому представителю страховой организации, указанной на вашем полисе ОМС. Страховой представитель разъяснит порядок получения медицинской помощи с учетом эпидобстановки в регионе, а при необходимости – самостоятельно запишет вас к нужному специалисту — говорит эксперт Всероссийского сообщества страховщиков Сергей Шкитин.

В соответствии с Программой государственных гарантий, консультации врачей-специалистов должны проводиться не позже, чем через 14 рабочих дней со дня обращения в поликлинику, но в случае, если у пациента диагностировано онкологическое заболевание, сроки сокращаются до трех рабочих дней. Инструментальные и лабораторные исследования должны проводиться в течение 14 рабочих дней со дня их назначения, а в случае, если помощь оказывается онкологическому больному, то для указанных мероприятий срок в два раза меньше.

Проблема получения своевременной медпомощи, особенно у узких специалистов с учетом эпидемиологической ситуации приобрела системный характер. По данным исследования, три четверти опрошенных пациентов (77,9%) с 2018 по 2021 год сталкивались с нарушением сроков приема у врача-специалиста. При этом почти половина опрошенных (45,1%) не могла получить направление к врачу-специалисту в другую медицинскую организацию. Сроки проведения инструментальных и лабораторных исследований были нарушены в отношении 59,4% пациентов.

По результатам исследования – 37,6% граждан заявили, что часто не могли записаться к врачам на прием.

— В случае любой спорной ситуации с врачом или поликлиникой необходимо обращаться в страховые медицинские организации, которые по закону на бесплатной основе помогают пациентам, — говорит Сергей Шкитин.

Напоминаем, что с 2016 года в системе ОМС интересы граждан защищают страховые представители. На сегодня их общее число составляет более 14 тыс. человек. Граждане могут обратиться за консультацией или помощью в свои страховые медицинские организации через «горячие линии», письменно в офисе страховых компаний или по электронной почте, а также по телефонам прямой связи со страховыми компаниями, размещенным в холлах поликлиник или возле регистратур.