Российское правительство выделило гранты малому и среднему бизнесу в период нерабочих дней

Постановление о правилах предоставления финансовой помощи подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте ведомства.

Решение принято в рамках указа президента. Речь идёт о единовременных выплатах из расчёта один МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней.

— Гранты будут предоставляться по заявительному принципу. Сбор заявок дистанционно будет осуществлять Федеральная налоговая служба. Предпринимателям потребуется лишь подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. При этом организация должна быть зарегистрирована либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре СОНКО Минэкономразвития, — говорится в сообщении.

Подать заявления можно уже сегодня, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца текущего года.

— В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты, — отметили в правительстве.

Как подчеркнул Михаил Мишустин, выступая на заседании правительства, получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов в негосударственные внебюджетные фонды по зарплатам сотрудников, а те в свою очередь – от выплаты подоходного налога с таких средств.

В целом выплата грантов позволит поддержать около 3 миллионов работников. Общий объём финансовой помощи составит 38,5 млрд рублей. Распоряжение о выделении средств будет подписано в ближайшее время.