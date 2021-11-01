Контакт-центр банка «Открытие» признан лучшим на российском банковском рынке

Контакт-центру банка «Открытие» присвоен класс А+, который является наивысшим возможным значением.

С июля по сентябрь авторы исследования тестировали работу контакт-центров 100 крупнейших розничных банков России. Оценивались скорость и качество обслуживания по телефону и во всех используемых цифровых каналах коммуникации с клиентами. В итоге контакт-центр банка «Открытие» признан лучшим среди банков первой категории, куда входят 10 российских кредитных организаций с активами выше 1 трлн рублей.

Контакт- центр банка «Открытие» (ПАО) получил оценку 92% за доступность (скорость обработки вызова, при нормативе 80% принятых обращений в первые 20 секунд после звонка) и 100% по FCR (First Call Resolution) — проценту решенных задач при первом обращении клиента.

Компания Naumen присвоила контакт-центру банка «Открытие» класс А+, который является наивысшим возможным значением. Это означает, что оба ключевых показателя — доступность и качество обслуживания обращений — выше 90%. В 2021 году банк «Открытие» стал единственным среди крупнейших банков страны, который удостоился этой наивысшей оценки.

Наталья Смирнова, старший вице-президент, руководитель Блока клиентского сервиса банка «Открытие»: