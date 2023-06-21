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Как поступать, если сотрудник ГИБДД потребовал с вас взятку

  • 21/06/2023, 15:28
гаишник потребовал взятку
Опрос показал, что 81% водителей не сталкивались с коррупцией на дорогах. Однако никто не застрахован от встречи с нечестным сотрудником ДПС, как вести себя, если наткнулись на коррупционные действия на дороге читайте в нашей статье.

Недавно был проведён опрос среди граждан Российской Федерации, тема которого звучит так: «Сталкивались ли вы с коррупционными действиями на дорогах?» Результаты показали, что за последние несколько лет всего 17% водителей сталкивались с коррупционными действиями на дороге.

Исследование проводили Национальный автомобильный союз совместно с агентством FDF Group.

Итак, цель данной статьи рассказать читателям, как действовать в ситуации, когда гаишник требует с вас взятку.

В ходе исследования было выявлено, что коррупционеры в погонах, встречающиеся на каждом шагу, уже канули в лету, по сравнению с периодом в начале 1990-х годов и начала 2000-х.

Однако сказать, что данная проблема была решена полностью — нельзя! Особенно много жалоб на гаишников — коррупционеров поступило из Южного, Центрального и Северо-Кавказского округов.

По полученным данным стало известно, что под взяточничество попадаются молодые автомобилисты в возрасте до 25 лет.

И тут же возникает вопрос, как не стать жертвой недобросовестных сотрудников ГИБДД?

Итак, если вы стали участником дорожного происшествия, вас остановил сотрудник ГИБДД и предлагает решить все проблемы прямо там при помощи взятки, первое, что необходимо сделать — это отказаться от выдачи взятки.

Вы наверняка знаете, что в соответствии с уголовным кодексом Российской Федерации, законом карается не только получение взятки, но и конечно же выдача денег должностному лицу при исполнении.

Но как тогда поступить в подобной ситуации?

Во-первых, мы советовали бы запомнить, а лучше где-нибудь записать номер жетона сотрудника полиции, либо аудио или видеозапись разговора, в котором он предлагает вам закрыть дело выдачей ему денежных средств.

Затем вы с имеющимся материалом можете идти в Следственный комитет и изложить все данные в официальном заявлении.

С жалобой можно обратиться и в полицию, однако спешим вас заверить, что далеко не факт, что вы не столкнётесь, так сказать, с «корпоративной солидарностью», спешил заверить наш эксперт.

Есть водители, которые не спешат вступать в перепалку с гаишниками, требующими с них деньги, потому что боятся, что у них отберут права и скроются с места.

Если такое и случилось, помните, что документы всегда возможно восстановить.

Более того, вы можете рассказать о произошедшем следователю, рассказав всю ситуацию, указав место, точного времени, и конечно, данными гаишника, забравшего ваше водительское удостоверение.

Помимо этого, на дороге может повстречаться не только недобросовестный сотрудник ДПС, но и настоящий мошенник.

Их цель спровоцировать водителя на ДТП, а позже обвинить в колоссальном ущербе.

Будьте осторожны!

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