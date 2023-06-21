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В рамках кластера «Обские парки» в Новосибирске построят крупный санаторий

  • 21/06/2023, 15:27
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В рамках кластера «Обские парки» в Новосибирске построят крупный санаторий
Загрузка существующих санаториев в регионе не опускается ниже 70% даже в межсезонье.

— В рамках кластера «Обские парки» мы прорабатываем один крупный проект по созданию санатория. Есть инициатива от инвесторов, — сообщила на пресс-конференции замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Назвать инвестора она отказалась, отметив, что проект пока прорабатывается, так же как еще ряд предложений по развитию инфраструктуры для приема туристов в рамках кластера.

Напомним, кластер «Обские парки» планируется создать на прибрежных территориях в Новосибирске, Бердске, Искитимском и Ордынском районах области. Появление туристического кластера позволит развивать разные виды туризма в регионе: от пляжного и спортивного до познавательного и этнографического. Общая сумма инвестиций в кластер в ценах 2022 года составляла 11 млрд рублей. По плану для улучшения туристской инфраструктуры в этих зонах будут построены гостиницы, кемпинги и санатории с количеством номеров не менее 120 в каждом. Работа по реализации пяти крупных инвестиционных проектов в рамках кластера ведется Министерством экономического развития Новосибирской области с 2022 года совместно с Корпорацией Туризм.рф, оформление проекта намечено на 2024 год, сообщали в министерстве.

В целом, по словам Павловой, сегодня в регионе работает 22 санатория у каждого из которых своя специализация. Большая часть соответствует формату 4 звезды и ориентирована на полноценный семейный отдых. Загрузка санаториев в регионе составляет более 70%, даже в низкий сезон. Замминистра отметила, что раньше в загрузке санаториев помогала программа кэшбека, а сейчас программа реабилитации участников спецоперации

Ранее редакция сообщала, что Корпорация «Туризм.РФ» ищет проекты в регионах Сибири. 

Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм в Новосибирске санатории Новосибирска Реабилитация участников спецоперации кластер Обские парки


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