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В 2022 году Новосибирскую область посетили около 3 млн туристов

  • 21/06/2023, 15:35
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В 2022 году Новосибирскую область посетили около 3 млн туристов
Объем оказанных им услуг вырос вдвое — до 18 млрд рублей.

— В 2022 году в коллективных центрах размещения Новосибирской области были размещены 1,3 млн туристов. Это в 1,2 раза больше, чем в 2021 году. По данным Росстата, количество гостей региона составило 2,9 млн человек, — сообщила на пресс-конференции замминистра экономического развития Новосибирской области Анна Павлова.

Объем платных туристских услуг, оказанных в регионе за год вырос вдвое — до 18 млрд рублей. При этом, по данным Минэкономразвития, в среднем цены в сфере туризма подросли на 10%. Наибольшее влияние на эту динамику оказали зарубежные путевки, которые продавали местные компании — рост в 1,5 раза.

Согласно данным «Сбераналитики», больше всего гостей в Новосибирск приезжают из Кемерова (393 тысячи), Алтайского края (333,6 тысячи) и Томской области (195,8 тысячи).

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— Средний возраст туристов — 40 лет, из них 53% — женщины и 47% — мужчины. Средний доход туриста — около 70 тысяч рублей, — говорит Анна Павлова. — Женщины чаще приезжают летом на 1-3 дня с культурно-познавательными и деловыми целями. Они чаще арендуют квартиры или отели 4-5 звезд. Мужчины чаще путешествуют осенью, также на 1-3 дня и предпочитают отели 2-3 звезды.

За год число ночевок туристов в регионе составило более 3,8 млн. При этом одномоментно область может принять в коллективных центрах размещения 36,6 тысячи гостей. Официальный номерной фонд туриндустрии региона в совокупности составляет 13716 номеров. Это 23 санатория, 269 гостиниц, 84 хостела, 107 баз отдыха и 55 детских оздоровительных лагерей.

Что касается иностранных туристов, то их количество уменьшилось из-за санкционных ограничений. За 4 месяца 2023 года регион посетили 6,7 тысячи иностранных туристов. По словам Павловой, в основном речь шла о гостях из стран СНГ. По итогам 2023 года, по мнению экспертов Минэкономразвития, количество туристов, размещенных в коллективных центрах размещения, может вырасти на 5%.

Ранее редакция рассказывала о росте интереса гостей Новосибирска к научному туризму

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Рубрики : Бизнес Туризм Город

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм в Новосибирске Анна Павлова


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