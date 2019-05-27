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В Новосибирске назвали самые социально ответственные предприятия

В 2019 году на участие в городском конкурсе подали заявки 49 организаций.
  • 27/05/2019, 16:04
В Новосибирске назвали самые социально ответственные предприятия

В Новосибирске подвели итоги ежегодного городского конкурса на соискание звания «Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам работы за 2018 год, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

В 2019 году на участие в городском конкурсе подали заявки 49 организаций. Деятельность предприятий в области социальной ответственности рассматривалась по 26 показателям на основании заполненных информационных карт.

Победителями конкурса, занявшими первое место, стали: ОАО «Машиностроительный завод Труд», АО «Новосибирский механический завод «Искра», АО «Сибирская энергетическая компания», ПАО «Новосибирский завод химконцентратов», Филиал ПАО «Федеральная Гидрогенерирующая компания – РусГидро» — «Новосибирская ГЭС», АО «Новосибирский жировой комбинат», ОАО «СКБ Сибэлектротерм», АО «Трест «Связьстрой-6», ООО «Лента» (Калининский район, ул. Мясниковой, 29), МАУ «Комбинат питания», Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Новосибирское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,  Инская дистанция сигнализации, централизации и блокировки – структурное подразделение Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (ШЧ-8 Инская), а также ФГБУН Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.

Отмечается, что победители конкурса будут размещены на Доске почета города Новосибирска.

Фото: редакции

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