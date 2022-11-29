В остеопатии главное — попасть к хорошему врачу

Это похоже на волшебство, но остеопаты действительно могут вылечить довольно много заболеваний только при помощи рук, воздействуя на мягкие ткани и костную систему организма человека. Главное — найти грамотного врача. В санатории «Рассвет» такой специалист есть — Сергей Яковлев. Непосредственно остеопатией он занимается с 2017 года, входит в реестр остеопатов РФ. Кроме того, Сергей Яковлев преподает данную специальность для начинающих врачей.

— Чаще всего к остеопату обращаются с болями в мышцах, в позвоночнике, при смещении органов в результате различных травм. Однако спектр заболеваний, в лечении которых может помочь остеопатия, гораздо шире, — поясняет Сергей Яковлев.

По его наблюдениям, хороший эффект дает помощь остеопата при сбоях в работе лимфатической системы и кровообращении (застои, отеки и т.д.), при проблемах с обменом веществ, гормональных нарушениях, а также изменениях в нервной системе.

— Устранив перечисленные нарушения, возможно вылечить большую часть патологий и болезней, — комментирует врач. — Причем это актуально не только для взрослых, но и для детей. Помощь врача-остеопата показана при огромном спектре детских заболеваний и дисбалансах развития ребенка. Она актуальна и для мам — в качестве реабилитации при восстановлении после родов.

При каких заболеваниях можно подключить лечение остеопата:

заболевания дыхательной системы (частые бронхиты, бронхиальная астма и др.);

заболевания опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, сколиоз, остеохондроз, межпозвонковые грыжи);

заболевания неврологического характеры, нервные расстройства и проблемы в работе нервной системы (невралгия, головные боли, радикулопатия);

гинекологические проблемы (альгодисменорея, аднексит, воспаление придатков, миома, бесплодие, нарушения менструального цикла и др.);

мужские проблемы (простатит, импотенция, аденома простаты);

нарушения в работе внутренних органов (болезни желудочно-кишечного тракта, холецистит, панкреатит, диарея и пр.);

головные боли и головокружения;

болезни сердца и сосудов (сердечная недостаточность, варикоз, тахикардия, аритмия и др.);

патологии мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит и др.);

патологии ЛОР-органов (отит, ларингит, увеличенные аденоиды, хронический синусит);

восстановление после беременности и родов;

боли в спине у беременных женщин;

реабилитация и восстановление после ДТП.

Стоит отметить, что на загрузку хорошего врача большое влияние оказывает сарафанное радио. В случае с Сергеем Яковлевым это правило срабатывает на 100%. Пациенты охотно рекомендуют его своим друзьям и знакомым, в том числе из других регионов России.

В санатории «Рассвет» работает отделение остеопатии, кинезитерапии и мануальной коррекции. Можно записаться на прием к врачу-остеопату и пройти курс лечения с использованием всех рекомендованных им практик. Для этого можно пройти лечение в рамках дневного стационара либо купить путевку — и совместить лечение с отдыхом.

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