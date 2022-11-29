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В остеопатии главное — попасть к хорошему врачу

  • 29/11/2022, 10:55
санаторий Рассвет
В санатории «Рассвет» работает такой специалист. В лечении каких заболеваний помогает врач-остеопат?

Это похоже на волшебство, но остеопаты действительно могут вылечить довольно много заболеваний только при помощи рук, воздействуя на мягкие ткани и костную систему организма человека. Главное — найти грамотного врача. В санатории «Рассвет» такой специалист есть — Сергей Яковлев. Непосредственно остеопатией он занимается с 2017 года, входит в реестр остеопатов РФ. Кроме того, Сергей Яковлев преподает данную специальность для начинающих врачей.

— Чаще всего к остеопату обращаются с болями в мышцах, в позвоночнике, при смещении органов в результате различных травм. Однако спектр заболеваний, в лечении которых может помочь остеопатия, гораздо шире, — поясняет Сергей Яковлев.

По его наблюдениям, хороший эффект дает помощь остеопата при сбоях в работе лимфатической системы и кровообращении (застои, отеки и т.д.), при проблемах с обменом веществ, гормональных нарушениях, а также изменениях в нервной системе.

— Устранив перечисленные нарушения, возможно вылечить большую часть патологий и болезней, — комментирует врач. — Причем это актуально не только для взрослых, но и для детей. Помощь врача-остеопата показана при огромном спектре детских заболеваний и дисбалансах развития ребенка. Она актуальна и для мам — в качестве реабилитации при восстановлении после родов.

санаторий Рассвет

При каких заболеваниях можно подключить лечение остеопата:

  • заболевания дыхательной системы (частые бронхиты, бронхиальная астма и др.);
  • заболевания опорно-двигательного аппарата (артрит, артроз, сколиоз, остеохондроз, межпозвонковые грыжи);
  • заболевания неврологического характеры, нервные расстройства и проблемы в работе нервной системы (невралгия, головные боли, радикулопатия);
  • гинекологические проблемы (альгодисменорея, аднексит, воспаление придатков, миома, бесплодие, нарушения менструального цикла и др.);
  • мужские проблемы (простатит, импотенция, аденома простаты);
  • нарушения в работе внутренних органов (болезни желудочно-кишечного тракта, холецистит, панкреатит, диарея и пр.);
  • головные боли и головокружения;
  • болезни сердца и сосудов (сердечная недостаточность, варикоз, тахикардия, аритмия и др.);
  • патологии мочеполовой системы (цистит, пиелонефрит и др.);
  • патологии ЛОР-органов (отит, ларингит, увеличенные аденоиды, хронический синусит);
  • восстановление после беременности и родов;
  • боли в спине у беременных женщин;
  • реабилитация и восстановление после ДТП.

санаторий Рассвет

Стоит отметить, что на загрузку хорошего врача большое влияние оказывает сарафанное радио. В случае с Сергеем Яковлевым это правило срабатывает на 100%. Пациенты охотно рекомендуют его своим друзьям и знакомым, в том числе из других регионов России.

В санатории «Рассвет» работает отделение остеопатии, кинезитерапии и мануальной коррекции. Можно записаться на прием к врачу-остеопату и пройти курс лечения с использованием всех рекомендованных им практик. Для этого можно пройти лечение в рамках дневного стационара либо купить путевку — и совместить лечение с отдыхом.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.
Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.
Тел: 8 (983) 300-09-95

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Фото с сайта ru.freepik.com

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Рубрики : Общество Туризм Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : Санаторий Рассвет остеопат


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