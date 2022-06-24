Подключите новый платежный терминал и получите 250 баллов

Доля безналичных расчетов неизменно растет. По данным ЦБ РФ, около 80% российских потребителей регулярно оплачивают покупки бесконтактным способом. Это удобно и выгодно: не нужно считать наличные, а за расчеты возвращается кешбэк. Идти в ногу со временем и отвечать потребностям клиентов помогает торговый эквайринг. Подключайте POS-терминалы, зарабатывайте баллы и обменивайте их на различные услуги банка, сертификаты партнеров и брендированные элементы стиля.

Для своих клиентов Банк «Левобережный» бесплатно устанавливает и настраивает терминалы, оказывает круглосуточную техническую поддержку. Зачисления средств по эквайрингу можно получать день в день, утром и вечером. Для подключения новых торговых точек не обязательно приходить в банк, достаточно подать заявку в ОНЛАЙН-офисе.

Также в банке продолжает действовать акция для торгово-сервисных предприятий. Заключите договор торгового эквайринга, подключите один из бизнес-пакетов РКО – «Эквайринг плюс», «Стабильный» или «Все включено», и ваша ставка по эквайрингу будет составлять 0,9% до 31.08.2022. Уточнить подробности акции можно на сайте банка.

Получить консультацию вы можете по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Подать заявку на торговый эквайринг