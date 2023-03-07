Как рассчитать декретные в 2023 году

Кто имеет право на выплаты?

По данным пресс-службы Госдумы, в отличие от пособия по уходу за ребенком, на которое могут рассчитывать и мужчины, декретные выплаты могут получить только женщины:

работающие;

безработные (уволенные из‑за ликвидации организаций в течение года, предшествовавших дню признания их безработными);

студентки-очницы;

проходящие военную службу по контракту.

Если ребенок усыновлен, то право на получение выплаты декретных так же остается в силе.

Если стаж застрахованной женщины составляет менее шести месяцев, она может рассчитывать на пособие в размере не выше МРОТ.

Следует отметить, что пособие по беременности и родам с 2021 года платит Фонд социального страхования напрямую работнице. Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, его выплачивают органы соцзащиты по месту жительства.

Напоминаем, в России отпуск по беременности, за который начисляют пособие, длится 140 дней — 70 дней до и 70 дней после родов. Если женщина беременна двойней или тройней, то отпуск увеличивается: 84 дня до родов и 110 после. В случае осложнений отпуск после родов увеличивается до 86 дней.

Что сделать, чтобы получить выплату?

Прежде всего следует собрать все необходимые документы:

заявление о назначении пособия (в свободной форме);

больничный лист (или его номер, если он выдан в электронной форме);

справка о сумме заработка для расчета пособия (при необходимости);

заявление о замене лет в расчетном периоде (при необходимости).

Кроме того, обязательно встать на учет в женской консультации.

Выплата рассчитывается по этой схеме:

Доходы за два календарных года / количество дней в этом периоде * количество дней декрета.

Важно: средний заработок за каждый из двух календарных лет не должен превышать определенный максимум — предельную величину базы для начисления страховых взносов в ФСС за соответствующий год. В 2023 году минимальный размер пособия, если роды проходили без осложнений, — 74 757,2 руб., а максимальный — 383 178,6 руб.

При этом уточняется. что, величина среднего дневного заработка (то есть частного от деления доходов за два года на количество дней) ограничена законом. Этот максимум определяется так: предельные базы для начисления взносов в ФСС (см. выше) за два предшествующих декрету года складываем и полученную сумму делим на 731.

Например, ваш доход за два года составил 720 000 рублей. Таким образом, выплата составит:

720 000/731 * 140 = 137 893,3

Что делать, когда отпуск по беременности и родам завершился

Мама вправе выбрать, выйти на работу или получать пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет. При этом пособие можно оформить на отца, бабушку или другого члена семьи, кто фактически будет ухаживать за ребенком, если мама решила выйти на работу.

Однако размер пособия не может превышать 40 % от среднего заработка при одном ребенке, при нескольких детях — не более 100 % от заработка.

Напомним, что в этом году минимальный размер пособия по уходу за ребенком составляет 8591,5 руб., а максимальный — 33 281,8 руб.

Ранее редакция сообщала, с 1 января малоимущие семьи с детьми до 17 лет и беременные будут получать единое пособие.

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