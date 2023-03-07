Новосибирская область в феврале возглавила российский рейтинг по выводу на рынок жилья

Новосибирская область заняла первое место в стране по количеству объектов, выведенных на рынок в феврале. Таковы данные исследования ведущего отраслевого портала ЕРЗ. Отмечается, что в регионе на рынок выведено 35 объектов. Это 5589 квартир совокупной площадью 260,7 тыс. кв. метров.
Исследование показало, что целом по России в феврале 2023 года на рынок выведено 312 объектов от 178 застройщиков. Это 58,7 тыс. квартир совокупной площадью 2,80 млн кв метров. По сравнению с январем количество выведенных на рынок объектов снизилось на 3,7%.
Количество объектов, выведенных на рынок с начала года, увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 636 объектов или 122,6 тыс. квартир площадью 5,84 млн кв метров.
— В среднем с начала 2023 года на рынок ежедневно выводилось 2077 квартир, что на 8% меньше, чем в 2022 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 758 тыс. квартир, — говорится в исследовании.
При этом отмечается, что площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с февралем 2022 года уменьшилась на 19%.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пройдут торги по земельным участкам для застройщикам.
Фото: pixabay.com, автор — surprising_shots
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