Новосибирская область в феврале возглавила российский рейтинг по выводу на рынок жилья

Новосибирская область заняла первое место в стране по количеству объектов, выведенных на рынок в феврале. Таковы данные исследования ведущего отраслевого портала ЕРЗ. Отмечается, что в регионе на рынок выведено 35 объектов. Это 5589 квартир совокупной площадью 260,7 тыс. кв. метров.

В тройку лидеров по числу объектов также вошли Московская область (18 объектов, 5225 квартир общей площадью 222,2 тыс кв метров) и Москва (12 объектов, 4016 квартир общей площадью 200,4 тыс кв метров).

Исследование показало, что целом по России в феврале 2023 года на рынок выведено 312 объектов от 178 застройщиков. Это 58,7 тыс. квартир совокупной площадью 2,80 млн кв метров. По сравнению с январем количество выведенных на рынок объектов снизилось на 3,7%.

Количество объектов, выведенных на рынок с начала года, увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 636 объектов или 122,6 тыс. квартир площадью 5,84 млн кв метров.

— В среднем с начала 2023 года на рынок ежедневно выводилось 2077 квартир, что на 8% меньше, чем в 2022 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 758 тыс. квартир, — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с февралем 2022 года уменьшилась на 19%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пройдут торги по земельным участкам для застройщикам.