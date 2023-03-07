Рекламодателям

Новосибирская область в феврале возглавила российский рейтинг по выводу на рынок жилья

  • 07/03/2023, 11:19
новостройки Новосибирска
За месяц в регионе введено 35 новых объектов.

Новосибирская область заняла первое место в стране по количеству объектов, выведенных на рынок в феврале. Таковы данные исследования ведущего отраслевого портала ЕРЗ. Отмечается, что в регионе на рынок выведено 35 объектов. Это 5589 квартир совокупной площадью 260,7 тыс. кв. метров.

постановление по Смарт Сити

«Смарт Сити-Новосибирск» готовится к запуску

В тройку лидеров по числу объектов также вошли Московская область (18 объектов, 5225 квартир общей площадью 222,2 тыс кв метров) и Москва (12 объектов, 4016 квартир общей площадью 200,4 тыс кв метров).

Исследование показало, что целом по России в феврале 2023 года на рынок выведено 312 объектов от 178 застройщиков. Это 58,7 тыс. квартир совокупной площадью 2,80 млн кв метров. По сравнению с январем количество выведенных на рынок объектов снизилось на 3,7%.

Количество объектов, выведенных на рынок с начала года, увеличилось на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 636 объектов или 122,6 тыс. квартир площадью 5,84 млн кв метров.

 — В среднем с начала 2023 года на рынок ежедневно выводилось 2077 квартир, что на 8% меньше, чем в 2022 году. При сохранении таких же темпов всего за год на рынок будет выведено 758 тыс. квартир, — говорится в исследовании.

При этом отмечается, что площадь квартир в выведенных за месяц объектах по сравнению с февралем 2022 года уменьшилась на 19%.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске пройдут торги по земельным участкам для застройщикам. 

Фото: pixabay.com, автор — surprising_shots

823

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска ввод жилья


Спецоперация на Украине

В Новосибирске злоумышленники пытались поджечь центр сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО
6/03/23 14:25
Андрей Травников принял участие в отправке в зону СВО благотворительной помощи, собранной в рамках акции «Рябина»
3/03/23 17:23
За дискредитацию участников спецоперации можно лишиться свободы на 15 лет
1/03/23 15:09
Русфонд

Годовалому малышу с поражением ЦНС требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 382 954 рубля.
Читать статью >>
Заксобрание НСО

Кто проголосовал за отмену выборов мэра Новосибирска?

Стали известны поимённые результаты голосования по скандальному вопросу.
Читать статью >>
конкурсное производство в Экологии-Новосибирск

«Экология – Новосибирск» вышла на конкурсное производство

Имущество экс-регоператора будут выставлять на торги.
Читать статью >>
продажа федерального имущества

Торги по продаже инфраструктуры речного порта пытаются заблокировать

Арендатор пожаловался в УФАС и в суд на организатора торгов — Росимущество.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Наталия Кошелева: На руководящих должностях сегодня категорически мало женщин

Если человек профессионал, он должен получить возможность занимать ту позицию, которой он достоин, вне зависимости от гендера.
Все материалы
Лента новостей

«Томская генерация» объявила аукцион на техническое перевооружение ГРЭС-2

07/03/2023, 15:57

Первые весенние цветы в эти дни появились на улицах Багана, Купино и Карасука

07/03/2023, 15:12

Главу дирекции автодорог Иркутской области задержали за превышение полномочий

07/03/2023, 15:09

Годовалому малышу с поражением ЦНС требуется курсовое лечение

07/03/2023, 14:33
Популярное

Как рассчитать декретные в 2023 году

07/03/2023, 10:54

Две стороны медали: чем рискуют победители лотерей?

06/03/2023, 16:15

Как бороться с весенним авитаминозом

05/03/2023, 11:00
Новости компаний

ВТБ увеличил портфель рублевых депозитов на 6% с начала года

07/03/2023, 14:56

ВТБ открыл новый сезон Школы управления рисками

07/03/2023, 11:46

Страховка защитит вашу карту от мошеннических действий

06/03/2023, 17:28

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска