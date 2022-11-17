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С 1 января малоимущие семьи с детьми до 17 лет и беременные будут получать единое пособие

  • 17/11/2022, 10:14
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закон о едином пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет
Речь идет о семьях с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

Совет Федерации одобрил закон о едином пособии для беременных и семей с детьми до 17 лет. Речь идет о семьях с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека.

При определении права на пособие учитываются наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остатках на счетах) в банках и иных кредитных организациях и так далее.

Если в семье воспитываются нескольких детей в возрасте до 17 лет, то пособие будет назначаться на каждого из них.

Размер будет зависеть от дохода — 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.

Уточняется, что в едином пособии сосредоточится целый ряд ныне существующих мер поддержки: ежемесячное пособие беременной, которая встала на учет в больницу на ранних сроках, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года гражданам, которые не подлежат обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 3 лет, ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно и на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.

Как подчеркивают в правительстве, единая и комплексная адресная поддержка охватит семьи, воспитывающие суммарно около 9,2 млн детей.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что принятие закона «установит единые условия выплат семьям с детьми», на эти цели из федерального и региональных бюджетов будет направлено 1,7 трлн рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что программа материнского капитала продолжит действовать до 2026 года.

Фото: pixabay.com — shelleywiart

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : универсальное пособие малоимущие семьи детские пособия


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