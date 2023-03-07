Работодатели отказываются от дистанционки

Компаний, где работают дистанционные сотрудники, больше, чем до ковида, но процент тех, кто трудится удаленно, очень мал. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob. В опросе сервиса приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

– Удаленный персонал есть в 4 из 10 компаний, до ковида дистанционные сотрудники работали у каждого третьего работодателя, в мае 2020 года, в разгар пандемии, — в 59% компаний. В Санкт-Петербурге удаленный персонал сейчас есть в 36% предприятий и организаций, в Москве и регионах — в 40%, – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что доля тех, кто работает удаленно, невелика: в 7 из 10 компаний, сохранивших дистанционный характер работы, — менее 10% от штатной численности.

На данный момент дистанционно чаще всего трудятся программисты (в 39% предприятий и организаций) и эйчары (в 19% компаний). 14% работодателей оставили на удаленке часть офисного персонала. По 11% — бухгалтерию и кол-центр, 10% — проектировщиков.

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