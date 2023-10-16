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Как россияне относятся к льготной ипотеке

  • 16/10/2023, 14:25

Банки ВТБ и «Открытие» провели опрос россиян об отношении к льготным ипотечным программам.

Как россияне относятся к льготной ипотекеПо его итогам выяснилось, что каждый четвертый выступает за продление всех государственных программ, 16% считают значимой «семейную» ипотеку, еще 5% — «ипотеку с господдержкой-2020». При этом 6% респондентов считают,  что не стоит продлевать ни одну из госпрограмм, а 44% россиян затрудняются с ответом.

Около 10% россиян в возрасте от 18 до 65 лет уже пользовались программами льготной ипотеки. Из них 5% обращались за «семейной» ипотекой, 3% брали «ипотеку с господдержкой-2020». По 1% оформляли «Дальневосточную»  и  IT-ипотеку. Еще 11% использовали кредит на покупку жилья по рыночной ставке.

10% планируют воспользоваться льготными ипотечными программами в ближайшие три-шесть месяцев: 5% — «семейной» ипотекой, 3% — «ипотекой с господдержкой-2020», по 1% — ИТ- и «Дальневосточной» ипотекой. Еще 3% намерены в ближайшие полгода взять ипотеку по рыночной ставке.

Первый взнос и суммы кредита

27% из тех, кто планирует воспользоваться льготной ипотекой, рассчитывают взять в банке 2-3 млн рублей. Еще столько же – 3-4 млн рублей. 18% опрошенных необходима сумма от 1 до 2 млн рублей, 15% — до 1 млн рублей, 6% — от 6 до 9 млн рублей, 4% — от 9 до 12 млн рублей и столько же свыше 12 млн рублей.

38% опрошенных готовы внести в качестве первоначального взноса по кредиту 10-20% собственных средств. 23% располагают средствами до 10% от стоимости квартиры. 20% опрошенных накопили 20-30% средств. Еще 10% имеют 30-50% собственных средств. 6% имеют в распоряжении больше половины собственных средств для покупки недвижимости.

Отношение к процентной ставке

Процентная ставка – один из наиболее важных параметров, влияющих на решение брать ипотеку. Две трети потенциальных заемщиков откажутся от использования льготных ипотечных программ, если ставки по ним повысятся. Только треть из тех, кто планирует брать кредит, даже в случае повышения ставок, намерены воспользоваться той программой льготной ипотеки, под условия которой подходят.

«На фоне выросших ставок по рыночным программам льготная ипотека снова стала основным финансовым инструментом для россиян, планирующих решить квартирный вопрос. Она позволяет получить кредит на покупку новостройки с однозначной ставкой и, как следствие —  меньший ежемесячный платеж, чем по базовым банковским программам. В ВТБ льготные сделки сейчас занимают более 71% от общего числа продаж, на первичном рынке этот показатель достигает 96%. Мы ожидаем, что до конца года клиенты продолжат смещать спрос в сторону льготных сделок», – прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

В ходе опроса Группы ВТБ каждый четвёртый россиянин  выступил за продолжение всех льготных ипотечных программ (на Дальнем Востоке 34%, на Северном Кавказе 13%). 16% опрошенных считают, что нужно продлевать срок действия «семейной» ипотеки, 5%  — за «ипотеку с господдержкой-2020», 2% поддерживают «ИТ-ипотеку», 1% — «Дальневосточную ипотеку». Только 6% за то, чтобы не продлевать срок действия ни одной из программ льготной ипотеки, а 44% затруднились ответить на этот вопрос.

Справка

Опрос проведен 1-10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Фото: freepik.com — freepik 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ипотека ВТБ


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