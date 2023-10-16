Пожар в небоскребе Новосибирска: пожарные могут эвакуировать только жителей 15 этажей

После того, как застройщики Новосибирска начали анонсировать будущие проекты небоскребов, депутаты горсовета подняли вопрос об их пожарной безопасности.

Как оказалось, не зря, по словам замначальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Новосибирской области Владимира Ревы, машины, с которыми сегодня работает МЧС, могут доставать только до 15 этажа. В более высоких зданиях эвакуация жителей проводится с помощью средств спасения через пожарные выходы. Сотрудники МЧС постоянно отрабатывают технику тушения пожаров в высотках.

— К сожалению, не все застройщики согласовывают с МЧС эти параметры противопожарной безопасности, а проверять дома мы не можем, так как они не входят в список объектов чрезвычайно высокого и высокого риска. МЧС может выходить на такие объекты с проверкой только через 3 года после ввода дома в эксплуатацию. Внепланово пожарные приходят только по жалобам жильцов, когда выявленные нарушения уже сложно исправить. Выявленные замечания приходится устранять управляющим компаниям, то есть жителям, — пояснил Владимир Рева, отвечая на вопросы депутатов. — Большие проблемы в Новосибирске представляет точечная застройка, особенно в центральной части города, когда автомобили и заборы перегораживают проезд пожарной технике.

Тема противопожарной безопасности небоскребов актуализировалась на минувшей неделе, после анонса строительства в районе станции метро «Октябрьская» дома высотой 180 метров — 54 этажа.

Представитель «Архитектурно-проектировочной мастерской Фефелова В.В.» Станислав Сергеев рассказал, как застройщик первого в Новосибирске небоскреба планирует защитить будущих жильцов от пожаров:

По его словам, все конструкции высотных зданий будут выдерживать воздействие открытого огня в течении 180 минут без деформации.

Все фасадные и внутренние конструкции застройщик небоскреба должен делать из негорючих материалов.

Сигнализацию необходимо устанавливать не только по этажам, но и по квартирам.

На этажах устанавливается спринклерная система пожаротушения, которая запускается автоматически.

Жители эвакуируются по незадымляемым лестницам.

Внутри здания проектируется пожарный водопровод с запасом напора, который должен доставать до самых отдаленных точек этажа.

Для маломобильных граждан (инвалиды, пожилые люди, мамы с детьми) в лифтовом холле предусмотрены зоны спасения, которые оснащены подпорами воздуха и связью с диспетчером.

Рядом с домом предусмотрен пожарный проезд, а также разрабатывается схема установки пожарной техники, которая сдается в МЧС.

— Эти решения обозначены на федеральном уровне, опробованы в небоскребах в других городах, — подчеркнул Владимир Сергеев.

Судя по реакции представителя МЧС, новосибирским пожарным эти наработки застройщика и проектировщика на рассмотрение еще не предоставлялись.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев предупредил, что к первому небоскребу в Новосибирске сейчас будет очень пристальное внимание всех служб. С другой стороны, он подчеркнул, что правила противопожарной безопасности в обязательном порядке отслеживает Госстройнадзор.

— Я не представляю, как нарушения могут пройти мимо Госстройнадзора при приемке объекта. Они наравне с застройщиком и проектировщиком несут уголовную ответственность за подписанные документы, — напомнил Кондратьев.

Ранее редакция сообщала о том, что первый небоскреб Новосибирска получил согласование авиационных служб.