Как сэкономить в отпуске, рассказали эксперты

Турэксперты отмечают, что отпуск лучше всего планировать заранее и предложили воспользоваться при покупке туров двумя вариантами.

Так, опираясь на один из них, можно обратиться к турагенту, который подскажет выгодное направление и поможет выбрать горящую путевку. А можно покупать билеты на сайтах авиакомпаний и бронировать жилье через онлайн-агрегаторы, как советует PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования Валерия Дудинова.

Кроме того, если рассчитать стоимость прямого перелета и альтернативного маршрута, можно потратить чуть больше времени на дорогу, но при этом неплохо сэкономить.

Чтобы потрать меньше средств на питание, следует выбирать путевки с полупансионом или системой «все включено».

А если вы запланировали путешествие большой семьей, то можно воспользоваться предложениями по аренде дома на колесах. Так вы сэкономите на отеле.

По версии издания «Новые известия», перемещаться по городу к достопримечательностям выгоднее на общественном транспорте, на велосипеде или самокате, взятых в аренду.

Ранее редакция сообщала, что в Абхазии в 20 раз подняли штрафы за ношение купальников вне пляжа.