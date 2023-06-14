14 июня с 23 часов на площади Труда прекращают ходить троллейбусы

Сегодня, 14 июня, с 23 часов до окончания движения, закрывается троллейбусное движение в районе площади Труда, сообщили в мэрии Новосибирска.

— Это связано с проведением ООО «ПФ «ВИС» работ по сооружению транспортной развязки с путепроводами на площади Труда и ул. Широкой (в рамках строительства объекта «Мостовой переход через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Новосибирске»), — говорится в сообщении.

Так, с 23 часов до окончания движения 14 июня работа троллейбусного маршрута № 4 будет организована по следующей схеме: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, ул. Титова, площадь Станиславского, ул. Титова, ул. Покрышкина, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м».

Троллейбусы маршрутов № 3, 7, 24 будут работать сегодня до 23 часов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске объявлены аукционы по семи троллейбусным маршрутам.