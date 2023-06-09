В Абхазии в 20 раз подняли штрафы за ношение купальников вне пляжа

Изменения вступят в силу 1 августа, передает агентство ТАСС.

Согласно постановлению, появление в общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда.

При этом уточняется, что обнаженный вид подразумевает полное отсутствие одежды либо голый торс.

Автор проекта закона — депутат Даут Хутаба подчеркнул, что часто туристы не считают себя обязанными обращать внимание на то, как они выглядят, когда отдыхают. Именно поэтому допускают хождение в купальниках не только на пляжных территориях, но и в общественных местах, а мужчины ходят просто в шортах, с обнаженным торсом.

Парламентарий призвал помнить о национальном менталитете и воспитании молодежи Абхазии в духе Апсуара (этического морального кодекса). Он напомнил, что такое поведение возмущает местных жителей.

Ранее редакция сообщала, что общественность Польши возмутила новость о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией.