Как сибиряки строят свой бизнес по-умному

Какие инструменты позволят с разумным бюджетом быстрее и увереннее захватывать и удерживать свои позиции на рынке? Ответ на поверхности: главный помощник в этом деле сегодня — это IT-технологии. Продуманные сервисы позволят улучшить отношения с клиентами, снизить издержки, увеличить производительность и даже повысить уровень безопасности в организации. Корреспондент Infopro выяснил, какие из современных IT-решений сегодня наиболее полезны в различных направлениях бизнеса.

Здесь экраны поумнее будут

Среди сибирских предпринимателей растет интерес к цифровой услуге «Умные экраны». По статистике компании «Ростелеком», которая внедряет этот сервис, чаще всего платформа используется в кафе, ресторанах, супермаркетах, автосалонах, офисах и в других предприятиях сферы торговли, питания и оказания услуг. Хотя этой осенью большое количество запросов на подключение «Умных экранов» эксперты «Ростелекома» получили от фармацевтической сферы: начиная от крупных аптечных сетей и заканчивая небольшими пунктами продаж медикаментов. В частности, цифровая платформа заинтересовала региональную аптечную сеть «Губернские аптеки» в Красноярске и сеть аптек «Гармония здоровья» в Хакасии.

Дело в том, что эта технология позволяет организациям создавать собственную видеосеть и показывать посетителям рекламные ролики, размещать развлекательный контент и транслировать корпоративное телевидение сразу на нескольких панелях.

— Статистика показывает, что цифровые экраны увеличивают число импульсивных покупок в среднем на 80%, что также увеличивает и средний чек. С помощью красочных роликов можно стимулировать спонтанные покупки, размещая на экранах актуальные для этого времени года предложения: осенью, например, в аптеках можно сделать акцент на средства от простуды, а в супермаркетах — на акционные предложения к предстоящим праздникам. В качестве дополнительной функции «Умные экраны» умеют распознавать аудиторию по полу и возрасту и высвечивать рекламу адресно, что повышает ее эффективность, — рассказывает Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

Оборудование для использования сервиса необязательно покупать сразу, достаточно взять в аренду. Управлять платформой удобно через личный кабинет и самостоятельно настраивать расписание показа, добавлять виджеты, объединять экраны в группы или управлять каждым по отдельности. Кроме того, на экранах можно даже зарабатывать, получая дополнительный доход за трансляцию роликов партнеров.

В качестве дополнительной опции можно подключить видеоаналитику и показывать рекламные сообщения в зависимости от пола и возраста посетителей. Модуль видеоаналитики определит заинтересованность, вовлеченность и реакцию аудитории на контент, а также позволит высчитать реальный рекламный охват.

Всегда отвечают на звонки

Компаниям, процветание которых напрямую зависит от поступающих звонков заказчиков, будет полезно подключить услугу «Виртуальная АТС». Сервис может организовать телефонию через интернет с функциями переадресации, распределения и записи звонков. Ни один входящий запрос не будет упущен из виду менеджерами, а если и будет, то руководитель легко отследит этот момент и примет меры.

Особенно эта услуга востребована организациями, где работает отдел продаж, есть разветвленная филиальная сеть, служба поддержки клиентов или сотрудники, работающие на «удаленке». Во все тарифы на «Виртуальную АТС» включен один городской номер или номер 8800 и пакет исходящих минут на любые телефоны России. С номером 8800 компания будет защищена от мошенников, так как в услугу включена защита от TDoS-атак.

Стабильная связь — наше всё

В работе с клиентами важен каждый нюанс. Люди так устроены, что очень мало кто готов понять и принять перебои в качестве обслуживания со стороны компаний и организаций. Устойчивая стабильная связь — это фундамент практически всех производственных процессов на современных предприятиях. Особенно тех, которые постоянно обмениваются большими файлами и одновременно работают с облачными сервисами, базами данных, почтой, фото- и видеоконтентом. А для интернет-магазинов, например, или служб доставки стабильная связь без сбоев — и вовсе вопрос репутации и даже выживания на рынке.

Сегодня многие организации используют точку доступа к Wi-Fi на своей территории для дополнительного стимулирования лояльности клиентов, предоставляя интернет бесплатно, как чай или кофе. Польза от такой щедрости не только в хорошем впечатлении о компании.

«Ростелеком» с помощью этой услуги собирает данные о демографическом портрете клиентов, чтобы улучшить таргетинг или определить пиковые часы для оптимизации работы персонала. А еще с помощью данного сервиса от «Ростелекома» можно существенно увеличить охват аудитории на страничках того же ресторана, кафе или стоматологической клиники. Это хороший инструмент для повышения узнаваемости нового бизнеса и сокращения расходов на рекламу.

Главная задача цифровой трансформации бизнес-процессов — помогать компаниям и предприятиям развиваться, получать больше полезной информации о предпочтениях своей целевой аудитории, улучшать и укреплять свои позиции на выбранных рынках. На сегодняшний день, по данным опросов, около 70% руководителей стремятся вести свой бизнес осознанно и рассматривают инновации в качестве важных драйверов роста компании. И это понятно, так как цифровые сервисы призваны раскрывать потенциал самых разных компаний — от стартапов до корпораций.