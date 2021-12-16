Новосибирская ТЭЦ-5 заменила лифт на котле высотой 59 метров

В ближайшие годы станция планирует заменить лифты на всех шести энергоблоках — по одному на каждом котлоагрегате. Лифтовое оборудование — условие нормального производственного процесса: за сутки сотрудники поднимаются на высоту котла и спускаются не менее ста раз.

ТЭЦ-5 приступила к замене лифтового оборудования на энергоблоках. Начали с самого старого лифта, установленного на котле энергоблока №1 еще 35 лет назад.

В середине декабря подрядчик СГК — компания «Авангард лифт» — закончила монтаж кабины нового лифта (фото с места работ — на портале СГК онлайн). В ближайшие дни сотрудники ТЭЦ-5 смогут им воспользоваться.

Лифты на производстве тепла — вспомогательное оборудование первой необходимости. Они поднимают работников станции примерно каждые 10 минут. Чтобы обеспечить контроль за технологическими процессами, персоналу приходится перемещаться максимально оперативно. Лифт поднимается на высоту двадцатиэтажного дома — 59 метров, и делает 8 остановок.

ТЭЦ-5 при выборе оборудования отказалась от лифтов с электронным управлением в пользу механического. Электроника в большей степени подвержена влиянию электромагнитных полей и горячих температур воздуха внутри цеха. Соответственно, такой лифт может оказаться чуть менее надежным.

«В ближайшие годы стоит задача заменить лифтовое оборудование на всех шести энергоблоках ТЭЦ-5. Планы уточняются, но уже известно, что не позднее 2023 года заменим лифты еще на двух котлах», — рассказал начальник отдела капитального строительства Новосибирской ТЭЦ-5 Юрий Скрябин.

Вложения в замену одного лифта составляют порядка 4 млн рублей.