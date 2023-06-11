Как сохранить здоровье глаз — полезные рекомендации

Глаза подвергаются огромным нагрузкам, поэтому нет ничего странного в том, что с возрастом зрение ухудшается. Если не уделять этому моменту должного внимания, можно ослепнуть.

Гигиена зрения

Под гигиеной зрения подразумевается комплекс мероприятий, направленных на поддержание нормального функционирования зрительной системы. Соблюдать простые предписания нужно ежедневно, превратив их в привычку подобно чистке зубов или мытью головы.

Гигиену зрения необходимо прививать с детских лет, иначе увеличвается риск развития ранней катаракты и других опасных заболеваний.

Как сохранить хорошее зрение

Здоровье глаз зависит от множества факторов и, прежде всего, от образа жизни. Значение также имеет наследственность. Если у близких родственников было плохое зрение, вероятность появления аналогичной проблемы возрастает. Важно сохранять оптимальный баланс между трудовой деятельностью и отдыхом.

Большинство людей работают за компьютером, проводят за монитором по 8-9 часов. Глаза вынуждены фокусироваться на близком расстоянии, что влечет за собой выраженное перенапряжение глазных мышц. Необходимо отдыхать от длительной работы после каждого часа делать перерыв на 15-20 минут.

Есть установленные нормативы зрительных нагрузок для каждого возраста.

Для дошкольников максимум 40 минут. Когда родители включают ребенку мультики на несколько часов, чтобы он не мешал им заниматься делами, то поступают неправильно.

У детей младше 11 лет зрительные нагрузки не должны превышать 50 минут.

В возрасте 12-14 лет норма составляет 1 час.

Для подростков 1,5 часа.

По истечению указанного времени глазам важно обеспечивать отдых, снимающий напряжение. В течение рабочего дня необходимо бывать на улице.

Освещение рабочего места

Еще один важный момент связан с созданием правильного освещения рабочего места. Это позволит уменьшить нагрузку на зрительный аппарат. Рабочий стол рекомендуется поставить перед окном, чтобы его поверхность хорошо освещалась.

Искусственные источники света располагают слева во избежание бликов и теней. Приоритет отдается лампочкам с желтым свечением, максимально напоминающим естественное. Максимальная мощность лампы 60 Вт.

Читать следует только при хорошем освещении. Необходимо найти такое положение, чтобы в очках можно было рассмотреть даже мелкий шрифт. Рекомендуется избегать слишком яркого освещения. Чтение в условиях плохого освещения влечет за собой появление близорукости из-за большой зрительной нагрузки.

Между книгой и лицом должно быть расстояние минимум в 30 см. Ее следует располагать на ровной поверхности, нежелательно читать в автобусе при тряске, глаза в этом случае будут испытывать лишнюю нагрузку.

По возможности нужно следить за осанкой. Состояние опорно-двигательной системы и качество зрения связаны. За столом необходимо сидеть прямо, плотно упершись ногами в пол. Рекомендуется пользоваться офисным стулом, высоту которого можно отрегулировать под свой рост.

Для сохранения хорошего зрения придется пересмотреть рацион, включить в него витамины. Приоритет нужно отдавать продуктам, обогащенным витаминами группы А и С, лютеином. Они присутствуют в жирных видах рыбы, чернике, моркови.

Важно позаботиться о защите глаз от ультрафиолетового излучения. Ультрафиолет вредит глазам круглый год, летом он особенно агрессивный, поэтому перед выходом на улицу необходимо надевать солнцезащитные очки. Ультрафиолет особенно губителен для сетчатки.

Зарядка для глаз

Существуют специальные упражнения для глаз, выполнение которых способствует сохранению остроты зрения. Зарядку нужно делать ежедневно по 3-4 минуты с интервалом в 3 часа. Подобные упражнения укрепляют глазные мышцы, снимают напряжение, способствуют расслаблению. Они достаточно простые, включают в себя вращения зрачками, движения глазами вверх-вниз, вправо-влево. Особенно полезно смотреть вдаль, например, в окно. Комплекс упражнений может порекомендовать офтальмолог. При их выполнении не должно чувствоваться дискомфорта.

Профилактические проверки у офтальмолога – залог хорошего здоровья глаз

Всем, кто хочет сохранить хорошее зрение до глубокой старости рекомендуется проходить профилактические проверки у офтальмолога. Данного специалиста желательно посещать ежегодно, даже в том случае, если жалоб на ухудшение зрения нет. Это касается в первую очередь людей старше 40 лет.

Это важная мера профилактики глазных заболеваний. Во время профилактических осмотров патологии органов зрения удается выявлять на ранней стадии, когда они легко поддаются лечению. Это позволяет избежать прогрессирования опасных недугов.

В профилактику также входит выполнение правил гигиены зрения. Пренебрежение данной рекомендацией чревато развитием спазма аккомодации – опасного состояния, при котором глаза лишаются способности фокусироваться на дальних объектах. С течением времени это приводит к близорукости. Спазм аккомодации чаще всего встречается у детей и подростков из-за больших зрительных нагрузок в школе. Ему также подвержены люди, работающие за компьютером.

При наличии глазных патологий окулиста необходимо посещать каждые полгода. Принимать назначенные врачом витамины, пользоваться каплями для снятия напряжения с глазных мышц.

Помимо этого важно хорошо высыпаться, так как постоянный недосып отрицательно сказывается на состоянии зрительного нерва, постепенно качество зрения начинает ухудшаться.

Необходимо избавиться от привычки щуриться, больше отдыхать, совершать прогулки на свежем воздухе. Зрительные нагрузки обязательно должны сочетаться с физической активностью.

Проблемы со зрением есть у множества людей, важно не дать им прогрессировать. Регулярные визиты к офтальмологу дают возможность избежать полной потери зрения.