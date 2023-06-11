В Новосибирске ушёл из жизни известный биолог Валерий Куруленко

В Новосибирске простятся с известным биологом-охотоведом Валерием Куруленко, ушедшем из жизни. Об этом сообщают в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, где до недавнего выхода на пенсию он занимал должность заместителя начальника отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий. Как сообщается в телеграмм-канале министерства, работе с природой он посвятил 40 лет своей жизни.

— Коллектив министерства выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича, — сообщают сотрудники министерства. — Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

По информации областного Минприроды, Валерий Анатольевич Куруленко родился 1 января 1958 года в деревне Булыки Заларинского района Иркутской области. В 1985 году он окончил Иркутский сельскохозяйственный институт по специальности «Биология», получив профессию биолога-охотоведа. С 1980 по 2002 годы он работал в госпромхозе «Северный»: заведующим производственным участком, старшим охотоведом, директором, генеральным директором.

С 2005 года по март 2017-го работал в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Новосибирской области, департаменте по охране животного мира Новосибирской области: специалистом, начальником отдела.

С июня 2017-го по май 2018 года работал в департаменте Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу главным специалистом — экспертом.

С мая 2018 года являлся заместителем начальника отдела особо охраняемых природных территорий и мониторинга объектов животного мира управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий регионального минприроды. В январе этого года ушел на заслуженный отдых.

За период 2005-2008 гг. при непосредственном участии Валерия Куруленко было создано 42 новых охотничьих хозяйства, разработаны 27 схем использования и охраны общедоступных охотничьих угодий в разрезе муниципальных районов Новосибирской области, также он участвовал в создании 12 зон охраны охотничьих ресурсов.

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