Новосибирские пчеловоды экспортировали в КНР 23 тонны меда

В 2019 году под контролем Россельхознадзора новосибирскими предприятиями отправлено в Китай 23,86 тонн меда. Это почти в два раза больше, чем за весь 2018 год — 13,62 тонны. Производители меда аттестованы и внесены в список российских предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая, уточняет пресс-служба ведомства.

Вывоз девяти экспортных партий с территории региона осуществлялся автомобильным транспортом с соблюдением ветеринарных требований страны-импортера в сопровождении ветеринарных сертификатов формы 5g.

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