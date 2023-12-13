Как спасти сына: создатели сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» запускают социальный проект для родителей и подростков в острых ситуациях

Национальная Медиа Группа, «НМГ Студия» и видеосервис Wink.ru запустили социально-просветительский проект — «Пацаны меняются» (пацаныменяются.рф). Его цель — помочь родителям и подросткам справиться с трудностями переходного возраста. На примере сцен из сериала проект показывает зрителям, каковы могут быть последствия необдуманных действий и рассказывает родителям, как вести себя в сложных ситуациях, связанных с девиантным поведением подростков.

На сайте можно не только больше узнать о том, как помочь своему ребенку, но и при необходимости получить помощь профессионалов, обратившись по телефонам горячих линий и служб помощи или заполнив специальную форму. В разделе «Советы психологов» приведены примеры самых разных сложных ситуаций, с которыми сталкиваются родители подростков, и даны советы, как с ними можно справиться:

Что делать, если ребенок все время играет в агрессивные компьютерные игры?

Как быть, если подросток ничем не интересуется?

Сын признался мне, что совершил кражу. Что делать? Как реагировать?

Сын проводит все свободное время с друзьями, часто возвращается со ссадинами, побоями. Что я могу сделать?

В родительском чате написали, что у моего ребенка девиантное поведение. Как это исправить? Куда можно обратиться?

Экспертами раздела выступили директор Московской школы практической психологии и идеолог проекта для подростков «БереZка» Гули Базарова, а также сотрудники психологического центра «Квартет».

Отдельный раздел сайта — «Юридическая ответственность» — посвящен разбору действий героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» с точки зрения действующих норм Уголовного кодекса РФ. На сайте есть контакты бесплатных горячих линий центров помощи родителям и подросткам, а также специальная кнопка «Мне нужна помощь», где можно анонимно рассказать о трудной ситуации и получить ответ психолога.

«Любой пацан и хулиган — это прежде всего сын, внук, племянник. “Слово пацана. Кровь на асфальте” показывает, что происходит, если “упустить” ребенка. Наш сериал — это сильнодействующая вакцина от насилия и криминала. Он честно показывает, что никакой романтики в группировках нет. Что расплата обязательно наступит, и никакие “друзья” не спасут, а скорее наоборот… Насилие и криминал расчеловечивают и настигают в том числе самого беспредельщика. А спасти от всего этого может только семья. Конечно, в особо сложных случаях важно привлекать специалистов, и в нашем социальном проекте описаны первые шаги, что нужно делать, чтобы спасти близкого человека», — подчеркнул генеральный директор видеосервиса Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) Антон Володькин. «Согласно исследованиям, родители подростков проводят с ними полноценно, не отвлекаясь, не больше шести минут в день. И в нашем сериале всё так. Все заняты. После каждой серии хочется спросить родителей, знают ли они, где сейчас ребенок, что он делает, что его волнует. Хочется помочь каждому родителю найти в себе силы, ресурсы и инструменты, чтобы быть ближе к ребенку в самый, пожалуй, сложный период его жизни. Поэтому стараемся предложить максимально эффективные инструменты, чтобы решить проблему стало проще: в каждую серию интегрирован QR-код, ведущий на платформу “Пацаны меняются”. Мы понимаем чувства каждого родителя, эмоционально воспринимающего события в сериале. Надеемся, что наш проект поможет родителям найти нужные ответы в самых острых ситуациях», — рассказала руководитель направления КСО Национальной Медиа Группы Мария Залунина.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) — 8-серийная драма режиссера Жоры Крыжовникова из линейки Wink Originals и START Originals. Цифровая премьера сериала состоялась на платформах Wink и START 9 ноября 2023 года, на телеканале НТВ проект выйдет в 2024 году. Новые эпизоды сериала выходят на видеосервисах Wink и START по четвергам.