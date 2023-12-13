Подарок от священника и елки-невидимки: как менялся главный новогодний символ за последние 120 лет в Новосибирске

Традиционно в Новосибирске поставили нарядную елку в честь Нового года. Благодаря этому приближение праздника чувствуется заранее. Все жители области могут насладиться красотой пушистой ели на площади Ленина. Сегодня там стоит искусственная елка, но так было не всегда. Например, во время революции елки вообще были под запретом. Историю народного празднования Нового года в Новосибирске, а также расположение главной елки города узнал журналист Infopro54.

Елка от батюшки

― Первая детская ёлка в Ново-Николаевском посёлке была устроена в декабре 1898 года тщанием первого священника Василия Алексеевича Посельского и семьи Горловых, ― рассказывает Константин Голодяев, научный сотрудник музея Новосибирска.

В те времена празднование Нового года не было традиционным массовым мероприятием. Деда Мороза и Снегурочку ребятня даже в лицо не знала.

Елка была поставлена на территории вновь построенной церковно-приходской школы рядом с почти достроенным храмом Александра Невского. Тогда более 200 детей участвовали в святочных праздниках. Дети пели плясали и играли в подвижные игры вокруг елки.

Вообще до революции до революции праздники устраивали только зажиточные люди. При этом они могли себе позволить щедрость по отношению к крестьянам.

― Традиции меценатства, особенно для детей, в том числе из бедных семей, были тогда, как сказали бы сейчас «в тренде, ― говорит Голодяев.

В 1907 году один из крестьян Тетерин открыл каток там, где сейчас располагается Художественные музей. Правда, этот жест доброй воли был не совсем бесплатным для простого люда. Разовый билет стоил от 5 копеек с ученика до 20 копеек со взрослого. Можно было приобрести абонемент на месяц от 50 копеек до 1 рубля или на сезон ― 1,5 – 3 руб. Однако Тетерину место под каток отдали безвозмездно, но он умудрился на этом еще и заработать.

Елки-невидимки

После Октябрьской революции на рождественское дерево наложили табу, как и на само празднование. Но это сильно мешало людям отмечать Новый год. Правда теперь приходилось прятать елку по различным углам, чтобы не дай Бог кто-то увидел.

― 6 января 1933 года перед Домом Ленина рождественскую елку даже торжественно сожгли, ― отмечает Голодяев.

Так пушистую ель превратили в практически ведьминский атрибут и запугали жителей карательными мерами.

Возращение традиций

Но где-то через 100 лет после первых гуляний было решено реабилитировать елку. Нужны были новые традиции для новой страны. Так, в 1935 году, в газете «Правда» появилась агитирующая статья с заголовком: «Комсомольцы, пионер-работники должны под Новый год устроить коллективные елки для детей!»

Тогда газеты столицы Сибири подхватили долгожданную волну. В этот же год были первые сообщения о елках в местной прессе.

― В 7 часов вечера 1 января зажгут огни на елке в детском доме № 1. Сегодня же вечером для детей устраиваются елки в детских домах завода «Труд», мылзавода и лесозавода, в ряде учреждений и предприятий Новосибирска, ― писали корреспонденты.

Из-за спущенного сверху разрешения витрины новосибирских магазинов тут же засверкали игрушками, гирляндами и другими украшениями.

― В магазинах начали выставлять образцово-показательные елки, наряженные конфетами. Из украшений продавались наборы с ватными и картонными фигурками. Фабрика «Красная Сибирь» начала выпускать елочные игрушки из шоколада: бомбы, обтянутые фольгой, рыбки, ― рассказал Константин Голодяев.

Стало популярным и самим делать украшения и игрушки для лесной гостьи праздника. Почти во всех новосибирских квартирах пол под елкой выкладывался ватой. Вата присутствовала и на ветках елки, создавая иллюзию снега.

Как отмечает Константин Голодяев, елки в основном везли из Мошковского и Ояшинского районов. В первые годы после разрешения празднования их продавали только в трех местах: Первомайском сквере, около театра «Красный факел» и в загородном питомнике.

― Они были дорогие ― полутораметровое дерево стоило 2,5 рубля, а четырехметровое ― уже 25, а выше ― все 50, ― уточняет хранитель истории.

В декабре 1936 года в городе установили восемь елок. Одни из главных были в Первомайском сквере и Центральном парке.

Военные елки

Когда началась Великая Отечественная война о празднике забыли. Вместо елок ставили простые домашние растения. Однако уже через год для поддержания боевого духа в тылу люди вновь начали ставить елки.

― В 1942 году горисполком принял решение вновь установить общегородскую елку в саду имени Сталина (Центральный парк – прим. Ред.). Выделил на это 20 тысяч рублей, ― отмечает краевед.

Уже 1943 году елку поставили на площади Ленина. Художник Василий Викулов сумел запечатлеть ее в своей картине. Тогда живописец находился у нас в эвакуации.

После войны ель вновь поставили на площади Ленина. Она пару раз меняла место своего пребывания, но к концу 1950-х ее вернули на прежнее место.

Советский Новый год на Маркса

В советские времена отношение к Новому году немного видоизменилось. На елках стали появляться достаточно креативные игрушки в духе времени.

Например, вешали на ветки кукурузу, парашютистов. Так, в 1958-м на главной площадке собрали все важные советские достижения.

― На левом берегу, бывшим до 1975 года одним Кировским районом, ёлку ставили на пустыре, где сейчас находится Монумент славы. В 1965-м рядом была большая горка-ракета с выходящим из неё космонавтом, а на крыше дома по Пархоменко, 10 красовался спутник. Потом эту районную ёлку перенесли на площадь Маркса, сначала на место снесенного недавно долгостроя ДК «Сибсельмаш», потом на угол Ватутина и Блюхера. Здесь же был ледовый городок. Я мальчишкой ходил уже именно сюда. Особым форсом было прокатиться с высокой ледяной горки стоя на ногах и не упасть. В общем можно было и развлечься, и нос разбить, а при желании и на неприятности нарваться, ― отмечает сотрудник музея Новосибирска.

Елки-палки

Сейчас, уже в современном мире, мы можем наблюдать разные елки, как искусственные, так и сделанные своими руками. Например, министр Минприроды Евгений Шестернин создал елку из палок древесины. А министерство науки предложило жителям поучаствовать в конкурсе и нарядить свою, научную елку.

Изменились и цены на пушистых красавиц. В 2023 году она заметно поднялись на искусственные ели. Самая дорогая новогодняя елка из пластика стоит почти 104 тысячи рублей.

Для тех, кто хочет заполучить настоящую ель можно заглянуть на площадку около «Леруа Мерлен». На территории вечнозеленые деревья по цене более 15 тысяч рублей. Как написано в накладных документах, которые размещены на стопке деревьев, пихта прибыла в Новосибирск из Польши через Беларусь.

Кроме того, на базаре можно найти ель сербскую по цене почти 8 тысяч рублей.