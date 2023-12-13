США наложили санкции на три новосибирских предприятия

В санкционный список попали три предприятия из Новосибирска. Об этом говорится в сообщении Минфина США от 12 декабря.
Санкции ввели против АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Сибэлектропривод» и ООО «Сибавторесурс».
В сообщении на сайте министерства отметили, что Новосибирский приборостроительный завод является «одним из лидеров по производству высокоточной оптики дневного света, приборов ночного видения и тепловизоров для российских вооруженных сил и ФСБ.
Угрозу со стороны «Сибэлектропривода» американцы обозначили тем, что предприятие производит тяговые электродвигатели.
ООО «Сибавторесурс» пополнил санкционный список потому, что занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобильного транспорта. Организация торгует спецтехникой «КамАЗ» и автобусами «НефАЗ».
В общей сложности Вашингтон ввел санкции в отношении 150 физических и юридических лиц, связанных с ВПК России.
В рамках санкций находящееся на территории США имущество, принадлежащее юридическим лицам и их руководству, будет арестовано.
Ранее редакция сообщала о том, что под жесткие санкции со стороны США попали Тинькофф Банк, «Юнистрим», «Солидарность» и Локо-банк.
Фото: 2ГИС
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