Как убедить собеседника пойти вам навстречу

Есть мнение, что наши далекие предки не общались между собой. Племена существовали на значительном отдалении друг от друга. Люди общались со знакомыми и представителями своей группы. Жизнь древних была размеренной, все знали примерно одну и ту же информацию, которую передавали следующим поколениям посредством мифологии и обрядов.

Сейчас окружающий мир стал безграничным, растущим потоком информации и возможностью коммуницировать с людьми не зависимо от того, в какой точке мира они сейчас находятся. Глобальные изменения в жизнь людей внесли появление сети

Интернет и мобильной связи. Мы живем в эпоху поверхностного общения с другими людьми и ежедневно ускоряемся, что отражается и на личной коммуникации.

В 90-е годы прошлого столетия популярными становятся практики НЛП — нейролингвистического программирования. Если спросить НЛП у знакомых, они расскажут неком способе сбыть продукцию или добиться своей цели воздействуя на собеседника.

Смысл его — помочь другим сделать по-нашему.

Нейролингвистическое программирование — что это?

НЛП было создано учеными из США в 70-е годы ХХ века. Для создания модели эффективной коммуникации они использовали опыт самых известных психотерапевтов. Практика стала с успехом применяться в разных отраслях: торговле, рекламе и образовании. В психотерапии появилось направление, решающее задачи посредством НЛП.

Сейчас с практикой мы сталкиваемся ежедневно, но чтобы понять, что это, следует знать, что НЛП — система приемов, эффектно влияющих на собеседника и изменяющих его мнение о проблеме или явлении. При этом некий набор речевых приемов незаметно влияет на человека, но техники могут быть совершенно неэффективны, если не учитывается эмоциональное состояние собеседника, его психологические особенности и восприятие действительности. Ключевая особенность НЛП — психологическая подстройка под человека, без которой невозможно добиться высоких результатов. Чтобы выстроить психологический контакт с человеком необходимо стать его «зеркалом»: скопировать манеру разговаривать, эмоциональное состояние, мимику, жесты и даже темп дыхания. Если все получилось, то через некоторое время собеседник начнет вас воспринимать как равного себе. Научиться этому можно под руководством тренера.

Речевые техники НЛП

Для эффективного использования речевых техник, дающим возможность управлять вниманием собеседника, следует правильно подстроиться. Это поможет эффективно участвовать в переговорах, использовать в рекламе и выступлениях. Рассмотрим самые популярные техники речи.

Трюизмы

Банальные выражения и пословицы, которые давно известны большинству людей. Они наиболее эффективны, их почти не критикуют и с их помощью можно направить в нужное русло мысли собеседника. Например, чтобы человек начал по-другому действовать, скажите ему: «Все меняются». Собеседник поймет, что это может сделать и он.

Предположения

Чтобы подтолкнуть человека к определенному решению, следует связать два события в одну цепочку: «Как только вы начнете рано просыпаться, будете меньше уставать». Получается, что поспать подольше нельзя, иначе не получится выполнить второе условие об усталости.

Противоположности

Логику выстраивают посредством последовательных конструкций. Одна часть побуждает, следующая — мотивирует.

Двойные вопросы

В одной фразе содержится вспомогательный вопрос, второй — внушает определенные действия. Например: «Как только выпьешь лекарство, тебе сразу станет лучше».

Ложный выбор

Фраза заставляет выбирать то, что выбирать по сути не нужно: «Вы документ сразу подпишите или будете читать?»

Все выборы

Человеку дается несколько вариантов на выбор, нужный из которых выделяется интонацией или действием. Он используется в приеме «якорение», суть которого запрограммировать собеседника на определенное настроение.

Обучение НЛП

В Интернете много курсов по обучению НЛП-практикам. Можно встретить специалистов, которые обещают обучить за один день. Если применить такие знания на практике — можно навредить себе, а широко известные НЛП-приемы насторожат опытного переговорщика, что не лучшим образом отразится на конечном результате. Минимальный курс должен составлять не менее 21-28 дней. За это время можно успеть разобрать техники и довести их до автоматизма.

При выборе программы следует обратить внимание на опыт тренера, лучше если их будет несколько.

Изучение НЛП позволит более эффективно общаться и не позволять себе быть во время разговора пассивным, а также получить новые знания о человеческой психологии.