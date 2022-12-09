«М.Видео» и «Эльдорадо» объединятся под одним брендом «Эльдорадо + М.Видео»

Чтобы повысить экономическую эффективность Группа «М.Видео-Эльдорадо» объединит две свои сети магазинов электроники под новым брендом «Эльдорадо + М.Видео», пишет «Ъ» со ссылкой на представителей ГК.

Торговые точки с новыми вывесками уже запущены в Тольятти и Рязани. Помимо брендов, произойдет и слияние программ лояльности, также в магазинах будет общий сток техники.

По расчётам Группы, слияние брендов призвано увеличить приток новых покупателей, при этом ожидается, что посещаемость возрастет на 10–15%. Сейчас под крылом компании 601 магазин «М.Видео» и 647 магазинов «Эльдорадо» в 369 городах России.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует, что часть магазинов будет закрыта после объединения брендов — по крайне мере в ТЦ, где присутствуют оба бренда. Однако «М.Видео-Эльдорадо» такого рода информацию опровергают.

Отмечается, что в ближайшем будущем в стране стоит ожидать «трансформации розницы» — между онлайн- и офлайн-продажами установится паритет. На сегодняшний день немало сетей электроники уже приступили к закрытию офлайн-точек — DNS, к примеру, закрыла около 150 магазинов в разных городах, а «Ситилинк» сместила вектор развития в онлайн.

Ранее редакция сообщала, что торговая недвижимость теряет арендаторов, покупателей и инвесторов.

Фото с сайта «М.Видео»