В Новосибирске загрязнение воздуха составило 7 баллов

По данным международного сервиса AirVoice, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске составляет 7 баллов из 10 возможных. В качестве наибольшей концентрации загрязнения на картах сервиса отмечены Академгородок, Первомайский район, улицы Сибирская и Горького в центре города и ул. Бардина в Заельцовском районе. При этом, как отмечают специалисты сервиса, на территории города ожидается дальнейшее ухудшение ситуации. В то же время, как сообщает КП — Новосибирск со ссылкой на Западносибирский гидрометцентр, накануне был снят режим «чёрного неба», который продлевался в городе четыре раза подряд.

— Метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе, — цитирует издание гидрометцентр. — Общий уровень загрязнения в городе ожидается пониженный.

Напомним, что в ноябре текущего года в прокуратуре Новосибирской области отмечали в целом рост количества уголовных дел, возбуждённых по факту обращений жителей региона по поводу загрязнения окружающей среды. Как сообщали в ведомстве в ответ на запрос редакции, за 9 месяцев 2022 года на 34% увеличилось число зарегистрированных общественно опасных деяний в рассматриваемой сфере — 199, в аналогичном периоде прошлого года — 148. в 2021-2022 годах прокуроры пресекли свыше 6,9 тысячи нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха, вод, недр, лесопользования, обращения с отходами.

Одно из более резонансных дел последнего времени находящееся на контроле у председателя Следственного Комитета РФ Александра Бастрыкина связано с экологической обстановкой в районе так называемого «хилокского треугольника» — территории, ограниченной одноимёнными рынком, кладбищем и мусорным полигоном. Жители данной территории на протяжении длительного времени требуют установить санитарно-защитную зону.

— Запах дыма и примесей от тлеющего мусора мешают нормальной жизни людей, проживающих недалеко от свалки, — говорилось в их обращении в различные инстанции. — Уровень примесей в воздухе зашкаливает и превышает все нормальные показатели. Жизнь людей превращается в ад. Все жалуются на здоровье, испорченное в результате многочисленных пожаров и дыма от него. Полигон даже не имеет установленную санитарно-защитную зону, что не позволяет местным жителям требовать от мэрии законных прав на улучшение условий проживания вплоть до расселения.

Ранее редакция сообщала о том, как выглядит Новосибирская область в плане загрязнения водоёмов