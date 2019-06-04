Как убрать живот? Мнение специалистов

Проблема выпирающего живота волнует, как женщин, так и мужчин. Во-первых, это некрасиво, а, во-вторых, как выяснилось, еще и опасно. О том, откуда берется большой живот, и как от него избавиться, мы поговорили с нашими гостями: фитнес-директором EDGE PREMIUM FITNESS Александром Филимоновым и Wellness-коучем, консультантом-нутрициологом Анастасией Максутовой.

Скажите, пожалуйста, по каким причинам может вырасти живот? За исключением беременности, конечно.

Анастасия: Живот может вырасти по многим причинам. Если мы отбросим генетические факторы, то основные причины – это неправильное питание, недостаточная физическая активность и стрессы, которые приводят к нарушению гормонального фона. В каждом конкретном случае необходим индивидуальный подход к решению проблемы. И если на генетику мы не можем повлиять, то питание и физическая активность – это как раз те факторы, которые человек может изменить.

В каком случае при большом животе пора уже не только волноваться об эстетике, но и бить тревогу по поводу возможных проблем со здоровьем? В Интернете встречаются данные, что окружность талии у женщин не должна превышать 80 см, а у мужчин – 90 см. Вы согласны с этими цифрами? И чем вообще опасен большой живот?

Анастасия: Существуют рекомендации Всемирной организации здравоохранения по окружности талии. При нормальном весе тела у мужчин она должна быть менее 94 см, а у женщин менее 80 см. Если же обхват талии у мужчины превышает 102 см, у женщин – 88 см, то это уже абдоминальное ожирение.

Опасность такого «большого живота» не только в эстетике. Это риск возникновения заболеваний сердечнососудистой системы, гипертонии, сахарного диабета 2 типа. Если человек уменьшит талию хотя бы на 4 см и будет удерживать результат, то это может привести к улучшению жирового и углеводного обмена.

В преддверии пляжного сезона наших читателей интересует вопрос – как быстрее привести себя в форму. А особенно, как убрать живот – он почему-то «худеет» обычно в последнюю очередь. Часто ли на тренировки в фитнес-центры приходят люди, желающие уменьшить свой живот? Или, возможно, есть проверенная диета, которая поможет быстро добиться результата?

Александр: Конечно, большинство посетителей фитнес клубов преследуют цель избавиться от живота, и «накачать» кубики пресса. Тем не менее, данное желание завуалировано потребностью снизить процент жира в организме, или проще – похудеть.

Анастасия: Обычно женщины хотят за месяц похудеть на 10 кг, ищут «проверенные рецепты», садятся на низкокалорийные диеты и даже при этом худеют, но через некоторое время они набирают еще больше лишних килограммов. Главный секрет при похудении – человек должен тратить больше калорий, чем съедает. Правильное питание и физическая активность! Если человек активно качает в спортзале пресс, но при этом не следит за питанием, то ему будет очень сложно похудеть.

Судя по многочисленным жалобам в тематических группах соцсетей, убрать живот с помощью упражнений сложнее, чем, например, накачать бицепсы или подтянуть ягодицы? Так ли это? И если так, то с чем это связано?

Александр: В действительности локальное сжигание жира невозможно, поэтому у любителей фитнеса и активного образа жизни возникают стереотипы, что от жира на животе сложно избавиться. Жир уходит пропорционально со всех участков тела, поэтому как бы долго ни тренировался человек, без диетических мероприятий процесс похудения будет протекать очень медленно, и результат будет не так заметен. Большинство выбирают путь «нарастить» ягодицы и «накачать» бицепсы, чтобы визуально уменьшить объем талии. Но всё же кроме мышечной массы прибавляется и жировая, что зачастую выглядит не совсем эстетично. С точки зрения физиологии, набрать мышечную массу и снизить жировую – процессы одинаково не быстрые и кропотливые, и уж точно не сравнимые по сложности достижения.

Есть ли какие-то упражнения, направленные именно на то чтобы убрать живот?

Александр: В зале мы тренируем не жир, а мышцы! Именно поэтому физическая нагрузка без диеты абсолютно не гарантирует появление «пресса». Безусловно, он будет, но под жировой прослойкой. Мышцы будут в тонусе, но на количество подкожно-жировой клетчатки это никак не повлияет. Создаваемый дефицит калорий в течение дня – лучший способ распрощаться с животом.

И опять мы возвращаемся к пище. А что вы думаете о системе питания, где разрешается употреблять продукты только с невысоким (не более 50) гликемическим индексом? В комментариях на тематических сайтах многие пишут, что такой подход помог им вернуть талию. Что это за индекс и есть ли смысл обращать на него внимание?

Анастасия: Для начала нужно понять, что такое гликемический индекс. ГИ показывает, как влияют углеводы, содержащиеся в продуктах питания, на уровень сахара в крови. Энергия из продуктов с высоким ГИ быстро высвобождается, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Продукты же с низким ГИ усваиваются медленно, поэтому скачков сахара в крови не происходит. Вы замечали, что после съеденной булочки или пирожного вы сначала испытываете удовольствие, а потом появляется чувство голода? А если вы утром поедите гречневую кашу, то вы будете чувствовать себя сытым несколько часов. Если человек постоянно перекусывает чем-то сладким (конфетка, печенье, булочка), то уровень глюкозы в крови будет всегда повышен, обмен веществ нарушается. Сладкоежки часто чувствуют голод. При этом организм избыточную энергию откладывает «про запас» в виде жира.

На ГИ есть смысл обращать внимание, но нужно понимать, что, даже употребляя продукты с низким ГИ, важно не переедать. Ведь продукты с уровнем ГИ до 50-ти тоже содержат калории, которые организм будет усваивать. Есть продукты, у которых относительно высокий ГИ. Например, арбуз. Его ГИ равен 75. А у пончиков – 76 . Но существует понятие «гликемическая нагрузка». Это показатель, определяющий, как высоко поднимется уровень сахара в крови, и насколько долго будет держаться на этом уровне. Не буду утомлять вас сложными расчетами. Скажу только, что при почти равном уровне ГИ, с пончиками ваш организм получит почти в 5 раз больше глюкозы, чем с арбузом. Лучше съесть арбуз.

А каких принципов в питании стоит придерживаться всем и всегда, чтобы живот не вырос в принципе? Или для каждого человека это индивидуально?

Анастасия: Когда мы говорим об индивидуальности, мы имеем в виду вид гормонального сбоя, который привел к появлению большого живота. Если орган эндокринной системы перегружен из-за стресса, неправильного питания или заболевания, то возникают нарушения и жировая ткань откладывается особенным образом. Поэтому рекомендации тоже индивидуальные.

Есть 4 основных типа фигуры: адреналиновый, щитовидный, яичниковый и печеночный.

Адреналиновый тип фигуры у людей, которые живут в состоянии хронического стресса, тревоги, беспокойства. Жир при этом откладывается в средней части живота, вокруг внутренних органов. В надпочечниках вырабатывается гормон стресса. При постоянном стрессе надпочечники истощаются. Человек плохо спит, не высыпается. А большая часть гормона, который регулирует сжигание жиров, выделяется ночью. Из-за нехватки этого гормона человек перестает чувствовать насыщение после приема пищи и постоянно переедает. Рекомендации по питанию для этого типа:

Избегать соленой пищи и вредных насыщенных жиров, т.е. жирной пищи;

Увеличить потребление ненасыщенных жиров, которые содержатся в морской рыбе, орехах, льняном масле;

Употреблять качественный белок (рыба, нежирное мясо, бобовые).

Рекомендуется дыхательная гимнастика, упражнения на укрепление пресса и спины. Также будут эффективны кардиотренировки. При этом спорт не должен стать очередным источником стресса. Если интенсивные тренировки и программы для похудения будут вызывать у вас большой стресс, то вы не обретете плоский живот. Выберите те нагрузки, от которых вы будете получать удовольствие. Для кого-то это фитнес, для кого-то йога, плавание, прогулки.

Теперь о щитовидном типе фигуры. Это фигура типа «песочные часы», когда талия всегда просматривается, а при наборе веса лишний жир откладывается в брюшной полости и на бедрах. Практически все клетки нашего организма подвержены влиянию гормонов щитовидной железы. Если функции щитовидной железы ослаблены, то начинаются проблемы со здоровьем. Часто проблемы возникают после беременности или в период менопаузы. Женщины с фигурой этого типа испытывают тягу к простым углеводам, хлебу, булочкам. Потому что организм требует быстрой энергии. Чтобы улучшить состояние здоровья, рекомендуется ограничить продукты, которые тормозят функции щитовидной железы: сахар, белый рис, изделия из муки высшего сорта, кофе. Включите в рацион цельнозерновые продукты, яйца, овощи, фрукты. Для коррекции веса особенно будут эффективны аэробика, дыхательная гимнастика.

При яичниковом типе фигуры жировые отложения образуются на нижней части живота, бедрах, ягодицах. Здесь главное – убрать провоцирующий фактор: сахар, десерты, жареную, соленую, острую и жирную пищу, фастфуд. Употребляйте больше белка и полезных жиров. Обязательно завтракайте! Половые железы более активны ночью, поэтому вечером ваш идеальный ужин – белковая пища с овощами. Лучший вид нагрузок – тренировки на все группы мышц, гимнастика, быстрая ходьба, бег.

Очень распространен среди мужчин печеночный тип фигуры – плотный выступающий живот. Как правило, эти мужчины испытывают тягу к жирной жареной пище. Любят сладости и алкоголь. Таких продуктов нужно избегать. Необходимо исключить из питания трансжиры, увеличить потребление фитонутриентов. Если человек получает с пищей много сахара, углеводов, это приводит к дефициту витаминов и минералов. Еще одной из причин появления живота является… обезвоживание. Если человек пьет мало воды, организм пытается удержать воду, возникает отечность. Рассчитать норму воды просто: 30 мл на 1 кг веса. При таком типе фигуры подойдут кардиотренировки, бег, быстрая ходьба, силовые и статические упражнения. Полезны круговые тренировки на все мышцы тела.

Есть и рекомендация общая для всех, стремящихся к идеальному животу: следите за осанкой, укрепляйте позвоночник. Прямо сейчас попробуйте ссутулиться. Как выглядит ваш живот? А теперь разверните плечи. Я думаю, вы сразу заметили разницу.

Получается, что типы «большого живота» у мужчин и женщин отличаются. А есть ли принципиальная разница в мужских и женских комплексах упражнений, направленных на то, чтобы убрать живот?

Александр: Девушкам я бы рекомендовал укреплять исключительно прямую мышцу живота, так называемый «пресс». И делать это не чаще двух или трех раз в неделю (в целях восстановления мышечной ткани). Также важно исключать силовую нагрузку на поперечные мышцы (бока), иначе при регулярных занятиях это увеличит объем талии. Ведь мышцы при тренировках растут, и пресс не является исключением.

Не существует мужских и женских упражнений для мышц живота, но для достижения желаемого результата, обязательно необходима помощь тренера, так как каждый организм индивидуален.

Лето уже практически наступило, больше не удастся спрятать свою не идеальную фигуру под пуховиком. Поэтому многие люди, далекие от спорта и всю зиму не занимавшиеся никакой физической активностью, сейчас пошли в зал. Или скачали себе комплексы упражнений из Интернета. Не опасно ли такое резкое погружение в спорт? Как правильно начать работу над своим телом?

Александр: Любая информация из интернета, советы известных бодибилдеров и фитнес моделей, не гарантируют безопасность тренировочного процесса и достижение желаемого результата. Как уже говорилось ранее, каждый организм индивидуален, и то, что подошло другим людям, вовсе не означает эффективность этого способа для каждого человека. Все написанные тренировки и упражнения подобраны с учетом физической подготовленности и физиологических особенностей советчиков, поэтому перед применением на практике важна консультация специалиста (тренера). Лучший путь для начинающих, это специально подобранная программа питания и тренировок, выполняемая под контролем фитнес инструктора.

Есть ли что-то, от чего вы бы хотели предостеречь наших читателей, решительно настроенных любыми способами убрать живот? Всем ли вообще полезны физические нагрузки? Возможно, существуют вредные тренды, которые ни в коем случае не стоит поддерживать. Те же таблетки для похудения всегда опасны или же иногда без них не обойтись?

Александр: Всегда нужно помнить важное правило: движение это жизнь! Физическая нагрузка влияет на важнейшие биохимические процессы в организме человека, улучшая самочувствие и повышая качество жизни. Мышцы – это аминокислотный «запасник», наличие которого является гарантией здоровья.

Если речь идет о тренировках людей после 40 лет, то научно доказано, что физическая активность в этом возрасте замедляет процесс саркопении (замещения мышечной массы жировой), и снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний. Кроме того, данная нагрузка омолаживает организм, и продлевает жизнь.

Противопоказания к физической нагрузке есть, но это должны быть заболевания, прямо препятствующие посещению фитнес клуба (онкологические и любые болезни в стадии обострения, послеоперационный период).

В любых других случаях нужно понимать, что фитнес и физическая культура это тождественные понятия, объединенные одним знаменателем – здоровьем.

Перед посещением зала очень важно пройти диагностику организма и консультацию врача, а также проинформировать фитнес тренера о существующих возможных противопоказаниях, ведь с их учетом будет и приниматься решение о разрешенных упражнениях, и подбираться соответствующая нагрузка.

Анастасия: Что касается таблеток, то нужно помнить, что любые лекарства назначает врач. Если вы не знаете принцип действия препарата, то можете навредить своему здоровью. Самолечением заниматься нельзя. Если вы объявили войну большому животу, я могу вас поздравить! Вы сделали первый шаг – приняли решение исправить ситуацию. Начните с коррекции питания. Проанализируйте ваши пищевые привычки. От каких продуктов питания вам сложно отказаться? Подумайте, почему.

Измените способ приготовления пищи. Замените жареные блюда на вареные, печеные или приготовленные на пару. Откажитесь от быстрых углеводов – сладостей, тортов и булок. Замените белый хлеб на хлеб из муки грубого помола.

Откажитесь от нездоровой еды: чипсов, газированных напитков, консервированных продуктов, фаст-фуда. Исключите из рациона алкоголь. Не зря живот у мужчин часто называют «пивным». Во-первых, пиво – продукт калорийный, во-вторых, негативно влияющий на гормональную систему человека.

Ешьте 5 раз в день небольшими порциями. Три основных приема пищи и два перекуса позволят вам не переедать и при этом не сидеть на голодной диете. Основой вашего рациона должны стать сложные углеводы, белковые продукты, овощи, фрукты

Не забывайте пить чистую воду.

Старайтесь контролировать свои эмоции и не заедать стрессы.

Помните о физической активности. Выберите тот вид движения, который вам больше всего нравится: фитнес, тренировки на свежем воздухе, прогулки, активный отдых, плаванье. Вы должны получать удовольствие от физической нагрузки.

Я рекомендую вам найти единомышленников, людей, которые будут вас поддерживать в стремлении снизить вес. И тогда результат не заставит себя ждать.

Анастасия, Александр, спасибо вам за такие подробные ответы и практические рекомендации! Надеемся, что они помогут нашим читателям в достижении поставленной цели и даже более того – не просто убрать живот, но и в целом оздоровить свой организм.

Резюмируя, можно сделать вывод, что добиться стройности вполне реально. Важно соблюдать комплексный подход – заниматься подходящими физическими упражнениями и правильно питаться. Не стоит слепо следовать советам, которыми перенасыщен Интернет, а вот обратиться к профессионалам – нутрициологу и фитнес тренеру, будет не лишним. Любые вложения сил и времени в здоровье, показателем которого является, в том числе, отсутствие живота, многократно окупятся. И лето – хорошее время, чтобы начать заботиться о себе!

Фото: pixabay.com, фото спикеров- из личных архивов