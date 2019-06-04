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МТС зафиксировал семикратный рост спроса на хранение в «облаках»

Услуги #CloudМТS пользуются спросом среди представителей регионального бизнеса.
  • 04/06/2019, 13:55
МТС зафиксировал семикратный рост спроса на хранение в «облаках»

МТС сообщает о росте спроса на облачные сервисы в Новосибирской области. За первые 4 месяца 2019 года провайдер #CloudMTS в шесть раз увеличил выручку от облачных услуг и решений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем хранимых и обрабатываемых данных в регионе вырос в семь раз, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что с начала 2019 года новосибирские компании переносили в облако как внутренние бизнес критичные приложения (базы данных CRM и внутреннего учета, системы резервного копирования) так и внешние среды разработки, технологические данные интернет ресурсов и пр.

С января 2019 года более 12 компаний Новосибирска воспользовались облачными услугами МТС. Порядка 45% клиентского портфеля #CloudМТS в Новосибирске приходится на представителей онлайн и оффлайн ритейлеров и дистрибьютерских сетей. Около 19% —  на сферу финансов, около 20% — сфера услуг и др. Более 80% клиентов провайдера #CloudMTS пользуются комплексом услуг оператора: мобильной связью и data-сервисами МТС.

Более 80% входящих заявок на миграцию в облако генерировали ИТ-подразделения, которым облачные технологии позволяют быстро организовывать тестовые среды, обеспечивают непрерывность работы систем и повышают скорость развертывания ИТ-инфраструктуры.

Услуги #CloudМТS пользуются спросом среди представителей регионального бизнеса. К примеру, в облако МТС перешли такие компании как «КДВ-групп», «Айвэй», ДМС, 2ГИС, а также ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России.

— МТС активно развивает «облачные» сервисы как наиболее перспективный путь повышения эффективности предприятий клиентов за счет оптимизации затрат на бизнес-процессы. С начала года среди корпоративных пользователей наших сервисов в Новосибирской области мы фиксируем устойчивый спрос на услуги провайдера #CloudMTS. Именно с этим связан такой высокий рост «облачной» выручки — более чем в шесть раз, — отмечает директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

За последнее время МТС значительно укрепила свои позиции на рынке облаков за счет развития собственной облачной платформы и запуска новых сервисов, а также благодаря приобретению одного из крупнейших в России провайдеров «ИТ-Град». Так, впервые в России МТС предложил компаниям услугу антивирусной защиты для ресурсов в публичном облаке. В перспективе ожидается запуск контейнерных сервисов, которые обеспечат заказчикам возможность быстрого развертывания приложений в облаке.

Фото: pixabay.com, автор- Fotocitizen

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