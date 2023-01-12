Как улучшить сон зимой: советы и рекомендации

Хорошо медведям – ушли поздней осенью в спячку, всю зиму сны смотрели, а весной с новыми силами можно просыпаться, греться на уже тёплом солнышке и наслаждаться пробудившейся природой. Никакой тебе слякоти, никаких диких морозов, вирусов, депрессии. Человеку в этом плане повезло гораздо меньше. С одной стороны, укоротившийся световой день приводит к развитию постоянной сонливости, а, с другой, уснуть становится всё труднее. Сон становится поверхностным, быстрым, беспокойным. Никакого отдыха – одни мучения. Как же сделать зимний сон более благоприятным без лекарств и походов по врачам?

Причины ухудшения сна зимой

Проблемы со сном в зимнее время испытывает большинство. И причин у таких проблем может быть масса (в том числе и индивидуальных, например, из-за проблем со здоровьем). Назовём наиболее распространённые факторы, негативно влияющие на качество нашего ночного отдыха в зимние месяцы:

Сократившийся световой день. Большая часть зимнего времени для нас проходит под искусственным светом. Из-за этого наши естественные биологические ритмы нарушаются, снижается и синтез мелатонина. Недостаточная двигательная активность. Зимой совершать долгие прогулки на свежем воздухе становится особенно трудно. Никому не хочется в мороз и снежные заносы пытаться «нагулять» свою дневную норму, да и гололёд угрожает многим травмами, что только усиливает желание оставаться дома. А недостаток движения – это прямой путь к нарушению сна. Неправильное питание, обилие жирной пищи. Зима – это не только долгие холода и длительные ночи, это ещё и множество праздников. Да ещё и генетическая потребность в потреблении большего количества калорий в холода даёт о себе знать. Как результат – переедание, обилие тяжёлой пищи и сбой в работе пищеварительной системы. А сбои в работе ЖКТ ведут к нарушению выработки мелатонина и ухудшению качества сна. Постоянные стрессы. Конец и начало года – это всегда сплошной завал на работе и учёбе. Кто-то сдаёт сессию ползимы, кто-то никак не может сдать годовой отчёт, кто-то разбирается с личным бизнесом, подбивает результаты и планирует многое на грядущий год. А даже кратковременный стресс (не более одной недели) ведёт к развитию бессонницы. Бессонница приводит к стрессу организма, и этот порочный круг никак не разрывается. Вирусы, инфекции. Постоянно гуляющие от одного к другому вирусы и инфекции в зимнее время – это норма. И, естественно, симптомы простуды и гриппа крепкого сна нам не дарят. Дело тут даже не в насморке или постоянном кашле, дело в общей истощённости организма. После каждого (даже самого лёгкого) заболевания нашему организму нужно минимум 10 дней восстановления. В том числе и восстановления нормальных процессов сна. Несоблюдение гигиены сна. Самыми некомфортными условия для сна являются летом и зимой. В зимние месяцы большинство беспокоит духота (пластиковые окна не пропускают воздух с улицы), пониженная влажность (радиаторы отопления работают на полную), сбой режима сна и отдыха (из-за затянувшихся праздников, стрессов, долгих ночей). Всё это негативно влияет на качество сна.

Как сделать сон лучше в зимние месяцы?

Конечно, наши естественные биоритмы не обманешь. Но можно попытаться выстроить такую рутину, которая облегчит течение зимы и сделает сон максимально здоровым (насколько это возможно в период холодов):