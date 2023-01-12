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В Новосибирской области создан региональный штаб Комитета семей воинов Отечества

  • 12/01/2023, 17:02
правительство НСО
Губернатор Андрей Травников провёл первое заседание регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области. Заседание состоялось в Правительстве региона.

Глава региона подчеркнул, что цель создания такого комитета – координация и консолидация работы по созданию единой системы оказания помощи семьям и родным военнослужащих, участвующих в Специальной военной операции, и самим военнослужащим.

— Сегодня работа по оказанию всесторонней помощи развёрнута силами муниципалитетов, министерства труда и социального развития, министерства образования, министерства здравоохранения региона. Многогранность и сложность задачи – в том, что мы должны в проактивном порядке выстроить коммуникацию с семьями абсолютно всех участников СВО – не только мобилизованных с территории Новосибирской области, кадровых военнослужащих, но и тех, кто отправлялся по контракту с территории других субъектов, добровольцев и так далее. Единый центр для всех векторов этой работы – региональный штаб общероссийского Комитета семей воинов Отечества, уверен, будет работать эффективно, — отметил Андрей Травников.

Председателем регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Новосибирской области стала Наталия Курина, общественник, работник сферы культуры Колыванского района.

Напомним, о создании Комитета семей воинов Отечества стало известно на встрече Президента России Владимира Путина с матерями военнослужащих, которая прошла в резиденции главы государства в Ново-Огарёве 26 ноября. Тогда главе государства рассказали, что решение о поддержке семей наших воинов было принято 2 ноября 2022 г. на площадке форума «Сообщество», который проводит Общероссийский народный фронт. Организаторами Комитета выступили ведущие российские общественные организации – «Женщины России», «Союз семей военнослужащих», «Союз женщин России», «Матери России».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирская область Андрей Травников


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