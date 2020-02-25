Как ухаживать за натуральным камнем?

Он высоко ценится среди профессионалов, его любят люди, он отлично выглядит и отличается превосходными эксплуатационными свойствами. Но изделия из камня требуют тщательного ухода, только в этом случае они прослужат вам долго и не потеряют свою красоту.

Выбор камня

Прежде всего, очень важно правильно выбрать камень, так, чтобы он соответствовал вашим нуждам. Чаще всего для внутренней и наружной отделки используются мрамор или гранит. Первый отлично поддается художественной резьбе, из него можно делать самые тонкие детали, но он более требователен в уходе. Из второго получаются более простые по форме изделия, зато он не требует слишком сложного ухода, отличается очень высокой прочностью и стойкостью к различного рода воздействиям. Неслучайно строительство городских фонтанов обычно ведут именно из гранита: он не боится ни холода, ни влаги, на вандалов, вообще ничего.

Выбор подрядчика

Вы можете подумать, как выбор подрядчика влияет на уход за камнем? Но это связано напрямую. Решая, у кого заказать каминные порталы или напольную плитку, столешницу или раковину, вы полностью доверяете этому производителю. Поэтому важно, чтобы все сырье у него было сертифицированным, а к своей работе он относился со всей ответственностью.

К сожалению, некачественные изделия, как бы тщательно за ними не ухаживали, не смогут надолго сохранить свою привлекательность.

Уход

И, наконец, переходим к самому интересному — непосредственному уходу. Для начала нужно запомнить три важных правила:

никогда и ни при каких условиях не использовать грубые абразивы, щетки и чистящие средства с твердыми частицами, а также воск, чтобы не повредить поверхность;

любые загрязнения (особенно пищевые) нужно удалять незамедлительно, не давая им впитаться в камень;

не ставить горячее на поверхность, особенно если речь идет о мраморе.

Повседневный уход за каменными изделиями очень прост. Достаточно протирать их смоченной в воде и хорошо отжатой, мягкой тканью, а затем несколько минут полировать замшей.

Раз в месяц (можно и реже, если вы ежедневно проводите мини-уход, описанный выше) нужно проводить «генеральную уборку».

Для этого сначала пройтись по поверхности щеткой с мягкой, нежной щетиной, удаляя присохшие мелкие частицы и мусор.

Следующий этап — тщательное мытье со специальными средствами, предназначенными для натурального камня. Нельзя использовать средства для мытья посуды или уборки, это должны быть специализированные составы. Кроме того, любое новое средство нужно проверить на незаметном участке за сутки до первого мытья.

В конце нужно вытереть поверхность мягкой тканью и отполировать замшей.

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