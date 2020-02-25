В Сибири свыше 33 тысяч объектов культурного наследия

Сегодня на окружном совещании под руководством полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло обсудили ход выполнения в регионах округа поручения главы государства об установлении границ особо охраняемых территорий и объектов культурного наследия и обеспечении правового режима использования земель, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

Напомним, в соответствии с поручением президента России от 20 августа 2012 года границы особо охраняемых территорий и объектов культурного наследия должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, а также учтены в генеральных планах поселений, схемах территориального планирования и правилах землепользования и застройки.

Как отметил полпред, в этом направлении в регионах ведётся определённая работа, однако недостаточными темпами. Несмотря на то, что в субъектах Сибирского федерального округа были приняты планы проведения необходимых мероприятий, они не выполняются в полном объёме.

Отмечается, что градостроительным кодексом Российской Федерации определён срок завершения работ по установления границ зон с особыми условиями использования территорий – не позднее 1 января 2025 года. «За оставшееся время все работы должны быть выполнены, поэтому сейчас регионам необходимо представить план конкретных мероприятий и строго действовать намеченному графику», – подчеркнул Сергей Меняйло.

В Сибири находится свыше 33 тысяч объектов культурного наследия, в том числе более 8 тысяч объектов федерального значения, около 6 тысяч регионального значения и 249 муниципального значения. На сегодняшний день в Едином реестре культурного наследия зарегистрирована половина этих объектов, в полном объёме сведения внесены только по 23% памятников культуры и архитектуры.

— За последний год количество объектов культурного наследия с утверждёнными границами территорий увеличилось. Хорошо организована работа по утверждению границ в Иркутской и Новосибирской областях. По внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости лидирует Кемеровская область, — говорится в сообщении.

В настоящее время полномочия Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия федерального значения переданы на региональный уровень, выделяются денежные средства. По объектам регионального и местного значения финансирование правоустанавливающих и охранных мероприятий должно быть предусмотрено в бюджетах регионов и муниципальных образований.

Кроме того, участники совещания рассмотрели ситуацию с установлением границ особо охраняемых природных территорий. В Сибири расположено свыше 800 таких территорий, из них только 36 являются объектами федерального значения. Границы установлены для 84% объектов, в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о 62% природных территорий. Сведения по всем особо охраняемым природным территориям внесены в реестр недвижимости в республиках Алтай, Тыва, Хакасия, в Кемеровской области.

— Такой темп работы не позволит выполнить поставленную задачу эффективно и в обозначенный срок, поэтому ответственным ведомствам необходимо сосредоточить внимание на её исполнении, — подчеркнул Сергей Меняйло.

В первую очередь надзорным органам следует обеспечить контроль за качеством выполнения этих работ, в том числе по установлению границ объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, считает полпред. В округе находится четыре таких объекта: «Золотые горы Алтая» (Республика Алтай), «Убсунурская котловина» (Республика Тыва), «Плато Путорана» (Красноярский край), «Озеро Байкал» (Иркутская область).

Обсуждение прошло при участии заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Елены Пановой, прокуроров субъектов Федерации округа, руководителей территориальных управлений Министерства культуры России, Росприроднадзора, а также представителей региональных органов исполнительной власти.

Фото: Сибирский ОИЦ