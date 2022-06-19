Как выбрать входные двери в дом или квартиру | Porte Richi

Выбирая входную дверь, потребители сталкиваются с массой проблем: какому производителю отдать предпочтение, как подобрать дизайн, какое должно быть качество дверного полотна. Здесь важно уделить внимание каждой мелочи: размерам, тепло- и шумоизоляции, прочности, долговечности. На сайте https://porte-richi.by/vkhodnye-dveri/ предоставлен огромный ассортимент входных дверей высокого качества и по доступной цене.

Разница между входными дверями в квартиру и частный дом

Далеко не все знают, что между входными дверями в частный дом и городскую квартиру имеется какая-то разница. Но ведь первые поддаются негативному воздействию окружающей среды больше, чем вторые. Также при выборе дверного полотна в частный дом стоит выбирать изделия с более высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, чтобы в жилое помещение меньше попадало холода и посторонних звуков с улицы. На сайте https://porte-richi.by/ предоставлено много интересных моделей дверей как для частного сектора, так и для городских квартир. Они отличаются высокими техническими характеристиками, долговечностью и максимальной степенью безопасности.

Критерии выбора входных дверей

При выборе дверей в дом или квартиру внимание уделяется:

степени безопасности. Ее каркас должен быть изготовлен из прочного цельногнутого профиля, а количество ребер жесткости должно быть не меньше 6. Такую дверь сложно будет взломать мошенникам;

степени тепло- и шумоизоляции. Для городской квартиры выбираются модели с высокой степенью шумоизоляции, чтобы с подъезда не доносились посторонние шумы в помещение. Для частного сектора больше внимания уделяется паробарьеру, чтобы с улицы не попадал холодный воздух в дом;

внешнему виду и качеству материала. Дизайн плотен может быть любым, начиная от светлых классических оттенков, заканчивая декоративными элементами, вставками, фигурной фрезеровкой;

количеству створок. Металлические двери обычно выпускаются одностворчатыми. Но бывают и двухстворчатые или полуторные модели;

форме проема. Как правило, она прямоугольная, но попадаются и арочные модели;

качеству и количеству замков. Их должно быть не менее 2, а лучше 3. В области замка должна быть защитная пластина от взлома;

толщине металла. Она должна быть не менее 2 мм.

Входные металлические двери обязательно стоит приобретать только в проверенных салонах и от известных производителей. Ведь от них зависит ваша безопасность, сохранность имущества и комфорт жизни.