Мэрия Новосибирска объявила торги на комплексное развитие территории

Мэрия Новосибирска объявила торги на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Объединения в Калининском районе. Торги пройдут в форме аукциона. В качестве лота выставлен участок площадью 7998 кв. м. Начальная цена торгов —18,8 млн рублей. Срок действия договора — до конца 2026 года. Сейчас на участке находится нежилое здание и многоквартирный дом, признанный аварийным.

Напомним, о том, что этот участок готовится на торги в рамках проекта по комплексному освоению территории власти города и области сообщали еще в конце 2021 года. Аукцион планировалось провести не позже 1 марта. Как отмечал на пресс-конференции заместитель губернатора области Роман Теленчинов, на Объединения планируется построить около 20 тысяч кв. м жилья. На тот момент в городе всего было определено 6 площадок для КРТ общей площадью 40 га, где планируется построить 997 тысяч кв. м жилья.

Теленчинов также заявлял, что в 2022 году планируется начать проекты КРТ на улицах Никитина/9-го ноября, улицах Кубовая/Аренского, улицах Макаренко/Дунаевского, улицах Солидарности/Знаменская/Мошковская, а также улицах Костычева, Степная, 3-й переулок Серафимовича/3-й переулок Римского-Корсакова. Ориентировочная площадь участков — 110 га. В ходе реализации проекта будут переселены в комфортные современные квартиры жители 34 аварийных домов.

В мае вице-мэр Алексей Кондратьев заявлял, что городу обещано федеральное финансирование на расселение трех территорий, занятых ветхим и аварийным жильем.

В планах региона в 2022 году — ввести в эксплуатацию не менее 1 млн 760 тысяч кв. м. «В заделе» у застройщиков находятся почти 4 млн кв. м строящегося жилья.

Ранее редакция сообщала, что застройщики готовятся к сносу частного сектора в Новосибирске.