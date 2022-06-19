Полнота не приходит одна: чем опасно ожирение?

Чем больше килограммов у человека, тем больше питательных веществ и кислорода ему требуется для нормального функционирования тканей и органов. Это дополнительная нагрузка на сердце: приходится сокращаться быстрее и перекачивать больше крови.
Ожирение — фактор развития:
У людей с лишними килограммами изменяется процесс дыхания. Вдох становится неглубоким, выдох таким же. Организм получает кислород в недостаточном количестве. Жировая ткань не дает возможности дышать полной грудью.
Распространенные заболевания в этой группе:
Когда все органы окружены жиром, это становится причиной нарушения переваривания пищи. Полезные вещества всасываются неправильно. Жир препятствует проникновению глюкозы. Снижается чувствительность к инсулину.
Повышается вероятность развития следующих заболеваний:
Постоянные стрессы из-за полноты и несовершенства фигуры снижают работоспособность и делают нас раздражительными. Человек не видит выхода и снова начинает заедать проблему. В тяжелых случаях даже наблюдается паралич конечностей.
Весь свой вес мы постоянно носим с собой. Следовательно, чем его больше, тем тяжелее ноша. Всё это увеличивает нагрузку на спину. А суставы изнашиваются раньше времени.
Человек может столкнуться со следующими диагнозами:
При ожирении первого и второго типа врач подбирает диету и дает рекомендации по уровню физических нагрузок и лечению сопутствующих заболеваний.
Важно разобраться и в психологических причинах лишнего веса. Люди часто едят от скуки или от одиночества. Для других это один из наиболее доступных способов получения удовольствия.
Питаться нужно 4-5 раз в день, но маленькими порциями, правильно распределяя калорийность в течение дня. Промежуток между перекусами — 4 часа. Перед сном есть нельзя. Любые продукты тщательно пережевывают.
Движение необходимо регулярно, но в оптимальном режиме. Подойдет простая ходьба на свежем воздухе, но не менее сорока минут в день. По возможности имеет смысл отказаться от лифта. Регулярно выполнять зарядку.
При ожирении третей или четвертой степени требуется хирургическое вмешательство. Всё больше сегодня востребовано шунтирование желудка и гастропластика.
Из-за развития сопутствующих заболеваний ожирение снижает общую продолжительность жизни. Проблема сегодня становится особенно актуальной. Этому способствуют социальные и техногенные факторы:
Чем раньше человек это осознает, тем проще справиться с проблемой.
Источник изображения — pixabay.com
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