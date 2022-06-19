Рекламодателям

Полнота не приходит одна: чем опасно ожирение?

  • 19/06/2022, 18:36
К каким болезням приводит лишний вес?
Лишний вес — это повод поработать над собой: пересмотреть привычный рацион питания, увеличить физические нагрузки, записаться в бассейн. Если проблему игнорировать, рано или поздно ожирение может перерасти в серьезный недуг.

Заболевания сердца

Чем больше килограммов у человека, тем больше питательных веществ и кислорода ему требуется для нормального функционирования тканей и органов. Это дополнительная нагрузка на сердце: приходится сокращаться быстрее и перекачивать больше крови.

Ожирение — фактор развития:

  • инфарктов (ток крови прекращается);
  • инсульта (нарушается мозговое кровообращение);
  • повышенного артериального давления;
  • атеросклероза (расстройство обмена холестерина).

Дыхательная система

У людей с лишними килограммами изменяется процесс дыхания. Вдох становится неглубоким, выдох таким же. Организм получает кислород в недостаточном количестве. Жировая ткань не дает возможности дышать полной грудью.

Распространенные заболевания в этой группе:

  • гипоксемия (малое количество кислорода в крови);
  • цианоз (кожа приобретает синий оттенок);
  • гиповентиляция легких (недостаточное поступление воздуха).

Обмен веществ

Когда все органы окружены жиром, это становится причиной нарушения переваривания пищи. Полезные вещества всасываются неправильно. Жир препятствует проникновению глюкозы. Снижается чувствительность к инсулину.

Повышается вероятность развития следующих заболеваний:

  • холецистит (воспаление желчного пузыря);
  • сахарный диабет;
  • мочекаменная болезнь;
  • нарушение функций поджелудочной железы;
  • гастрит.

Нервная система

Постоянные стрессы из-за полноты и несовершенства фигуры снижают работоспособность и делают нас раздражительными. Человек не видит выхода и снова начинает заедать проблему. В тяжелых случаях даже наблюдается паралич конечностей.

Нагрузка на позвоночник

Весь свой вес мы постоянно носим с собой. Следовательно, чем его больше, тем тяжелее ноша. Всё это увеличивает нагрузку на спину. А суставы изнашиваются раньше времени.

Человек может столкнуться со следующими диагнозами:

  • остеохондроз (повреждаются межпозвоночные диски);
  • подагра (в суставах откладывается мочевая кислота);
  • артрит (хрящевая ткань повреждается, и суставы воспаляются).

Какие меры следует принять?

При ожирении первого и второго типа врач подбирает диету и дает рекомендации по уровню физических нагрузок и лечению сопутствующих заболеваний.

Важно разобраться и в психологических причинах лишнего веса. Люди часто едят от скуки или от одиночества. Для других это один из наиболее доступных способов получения удовольствия.

Питаться нужно 4-5 раз в день, но маленькими порциями, правильно распределяя калорийность в течение дня. Промежуток между перекусами — 4 часа. Перед сном есть нельзя. Любые продукты тщательно пережевывают.

Движение необходимо регулярно, но в оптимальном режиме. Подойдет простая ходьба на свежем воздухе, но не менее сорока минут в день. По возможности имеет смысл отказаться от лифта. Регулярно выполнять зарядку.

При ожирении третей или четвертой степени требуется хирургическое вмешательство. Всё больше сегодня востребовано шунтирование желудка и гастропластика.

Из-за развития сопутствующих заболеваний ожирение снижает общую продолжительность жизни. Проблема сегодня становится особенно актуальной. Этому способствуют социальные и техногенные факторы:

  • вредная пища;
  • малоподвижный образ жизни;
  • отсутствие культуры контроля за собственным здоровьем.

Чем раньше человек это осознает, тем проще справиться с проблемой.

Источник изображения — pixabay.com

337

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : Теги не заданы


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Мэрия Новосибирска объявила торги на комплексное развитие территории

Застройщик должен освоить участок до конца 2026 года.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские учёные «прокачивают» сою до уровня мяса

Она заменит мясные продукты без дефицита для организма человека необходимых питательных веществ.
Читать статью >>
новости Иркутска

На берегу Байкала появятся глэмпинги

На сегодняшний день это одно из самых экологичных решений для создания инфраструктуры по приему туристов.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В ПЛП построят дата-центр

На первоначальном этапе инвестиции в проект составят 1,9 млрд рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

Как патентные тролли портят жизнь новосибирским экспортерам

Все материалы
Лента новостей

Мэрия Новосибирска объявила торги на комплексное развитие территории

19/06/2022, 18:01

Эксперту-дорожнику за взятки дали условный срок

19/06/2022, 15:54

«Россети Сибирь» инвестируют в модернизацию сетей 9 млрд рублей

19/06/2022, 14:49

Эксперты увидели, что в Новосибирске дешевеют стройматериалы

19/06/2022, 12:04
Популярное

Июль в Новосибирске обещает быть дождливым, но жарким

17/06/2022, 17:07

Власти поддержат алкогольное производство в России

17/06/2022, 16:17

Все, что нужно знать о причинах рака

17/06/2022, 15:04

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ запустил трансграничные переводы в национальных валютах

17/06/2022, 15:05

ВТБ запустит цифровой банк в Telegram

17/06/2022, 14:12

Золото или серебро: выбрать красивый номер в формате 8 800 от «Ростелекома» стало проще

17/06/2022, 10:47
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска