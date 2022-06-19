Полнота не приходит одна: чем опасно ожирение?

Заболевания сердца

Чем больше килограммов у человека, тем больше питательных веществ и кислорода ему требуется для нормального функционирования тканей и органов. Это дополнительная нагрузка на сердце: приходится сокращаться быстрее и перекачивать больше крови.

Ожирение — фактор развития:

инфарктов (ток крови прекращается);

инсульта (нарушается мозговое кровообращение);

повышенного артериального давления;

атеросклероза (расстройство обмена холестерина).

Дыхательная система

У людей с лишними килограммами изменяется процесс дыхания. Вдох становится неглубоким, выдох таким же. Организм получает кислород в недостаточном количестве. Жировая ткань не дает возможности дышать полной грудью.

Распространенные заболевания в этой группе:

гипоксемия (малое количество кислорода в крови);

цианоз (кожа приобретает синий оттенок);

гиповентиляция легких (недостаточное поступление воздуха).

Обмен веществ

Когда все органы окружены жиром, это становится причиной нарушения переваривания пищи. Полезные вещества всасываются неправильно. Жир препятствует проникновению глюкозы. Снижается чувствительность к инсулину.

Повышается вероятность развития следующих заболеваний:

холецистит (воспаление желчного пузыря);

сахарный диабет;

мочекаменная болезнь;

нарушение функций поджелудочной железы;

гастрит.

Нервная система

Постоянные стрессы из-за полноты и несовершенства фигуры снижают работоспособность и делают нас раздражительными. Человек не видит выхода и снова начинает заедать проблему. В тяжелых случаях даже наблюдается паралич конечностей.

Нагрузка на позвоночник

Весь свой вес мы постоянно носим с собой. Следовательно, чем его больше, тем тяжелее ноша. Всё это увеличивает нагрузку на спину. А суставы изнашиваются раньше времени.

Человек может столкнуться со следующими диагнозами:

остеохондроз (повреждаются межпозвоночные диски);

подагра (в суставах откладывается мочевая кислота);

артрит (хрящевая ткань повреждается, и суставы воспаляются).

Какие меры следует принять?

При ожирении первого и второго типа врач подбирает диету и дает рекомендации по уровню физических нагрузок и лечению сопутствующих заболеваний.

Важно разобраться и в психологических причинах лишнего веса. Люди часто едят от скуки или от одиночества. Для других это один из наиболее доступных способов получения удовольствия.

Питаться нужно 4-5 раз в день, но маленькими порциями, правильно распределяя калорийность в течение дня. Промежуток между перекусами — 4 часа. Перед сном есть нельзя. Любые продукты тщательно пережевывают.

Движение необходимо регулярно, но в оптимальном режиме. Подойдет простая ходьба на свежем воздухе, но не менее сорока минут в день. По возможности имеет смысл отказаться от лифта. Регулярно выполнять зарядку.

При ожирении третей или четвертой степени требуется хирургическое вмешательство. Всё больше сегодня востребовано шунтирование желудка и гастропластика.

Из-за развития сопутствующих заболеваний ожирение снижает общую продолжительность жизни. Проблема сегодня становится особенно актуальной. Этому способствуют социальные и техногенные факторы:

вредная пища;

малоподвижный образ жизни;

отсутствие культуры контроля за собственным здоровьем.

Чем раньше человек это осознает, тем проще справиться с проблемой.